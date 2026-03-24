クリーニングに出すことの多いウールニットは、じつは家で洗濯OKなものも。「汗や皮脂汚れは水溶性のため、洗濯機で洗う方がすっきり落ち、コストも抑えられます」と話すのは、洗濯研究家の平島利恵さん。そんなニットセーターを洗うコツや、編み地の風合いを守る正しい干し方・保管方法について教えてもらいました。

1：汚れを落としたいところを表にしてたたみ、ネットに入れる

汚れを落としたい部分を表にし、ぴったりサイズになるようにたたんでネットにイン。

【イラスト】ハンガー2本で幽霊干し

「袖口や首元などの汚れやすい部分は、たたんだとき表面にくるようにしましょう」（平島利恵さん、以下同）

皮脂汚れを落とすなら裏返しに！

ニットは1枚ずつネットに。

【ポイント】

ネットのサイズにぴったり合わせ、中で衣類が動かないようにたたむことで、洗濯中のこすれや型崩れを予防。洗剤もまんべんなく行き渡ります。

2：洗濯機のドライコースで洗う

洗濯機に入れ、ドライコースや手洗いコースで、おしゃれ着用中性洗剤と柔軟剤をセットして洗います。

「型崩れが心配なときは脱水を短めにして、30秒ぐらいで取り出しましょう」

【ポイント】

ニットは1枚ずつネットに入れ、一度に一緒に洗うのは多くても4〜5枚までに。

3：平干しネットに広げて室内干しする

平干しネットに広げ、形を整えて室内干しし、サーキュレーターの風を当てます。

「平干しネットがなければハンガーを2つ使い、袖をもう1つのハンガーにかけて伸び防止」

平干しネットがない場合はハンガー2本で幽霊干し！

保管にも場所をとらない、省スペースの平干し用ネット。

・フランドリー・平干しネットお部屋用 ￥1700（ダイヤ）

4：ブラッシングしてからたたみ、防虫剤を入れてしまう

ニットが完全に乾いたら、馬毛の服ブラシで毛並みを整え、たたんで衣類ケースなどに入れます。

「ブラッシングすると、毛の絡まりが取れて風合いアップ。防虫剤は服の上に置くと、ケース全体に効果が行き渡ります」

【ポイント】

同じ引き出しやケースに洗っていないものを一緒に入れると、虫がわく原因になるので絶対に避けて。しまい洗いし、きれいなものだけ入れて保管しましょう。

※ 洗剤の注意書きを確認し、使用してください