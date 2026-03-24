あなたが好きなのはバニーガール？ メイド服？ それとも......？【週プレ グラジャパ！】
コスプレイヤーやコスプレ衣装の作品をピックアップ！
世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」が3月28日（土）、29日（日）に東京ビッグサイトで開催！ 会場内に設けられたコスプレエリア「コスプレイヤーズワールド」には、世界中のコスプレイヤーが集結します。
その開催を記念して、【週プレ グラジャパ！】では、週プレとヤングジャンプの数ある写真集のなかから、コスプレイヤーやコスプレ衣装の作品をピックアップ。2026年3月23日（月）から4月5日（日）の期間限定で、「コスプレモデル写真集セール」を開催いたします！ トップコスプレイヤーはもちろん、人気アイドルやインフルエンサーのコスプレ写真集、全35作品を30%OFFでお届け。デジタル写真集でもリアルイベントでも、コスプレをたっぷり堪能しよう！ それでは、対象商品の中から厳選した4作品のレコメンドをご覧ください！
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【バニーガール】ときちゃん『カムバック！バニーガール』／撮影：カノウリョウマ
ときちゃんデジタル写真集『カムバック！バニーガール』／撮影：カノウリョウマ
セール特価1155円（税込）（4月5日まで）
日本一脱げるTikToker・ときちゃんのバニーガール特化デジタル写真集！ "恥ずかしがるバニーガール姿"が大バズりし、あっという間にTikToker界のグラビア女王となったときちゃん。2023年に発売したデジタル写真集『バニバニバニー』以来、約2年半ぶりとなる変形バニー特化写真集！ デニムバニーでカッコよく、執事バニーで攻めて、泡泡バブルバニーでキュートに、赤ランジェリーバニーでは衝撃を......さらには丸裸（!?）バニーも撮影しちゃいました。期待を裏切らない5匹の脱ぎっぷり。やっぱり、ときちゃんしか勝たん！
ときちゃんデジタル写真集『カムバック！バニーガール』／撮影：カノウリョウマ
【メイド服】yami『やみつきSeasons』／撮影：藤本和典
yamiデジタル写真集『やみつきSeasons』／撮影：藤本和典
セール特価770円（税込）（4月5日まで）
SNSの総フォロワー数は450万人を超え、ワールドワイドに活躍する中国・上海出身のコスプレイヤー・yamiちゃん。「春夏秋冬のおもてなし」をテーマに撮影した本作では、色んなシチュエーション＆衣装でかわいらしいyamiちゃんがたっぷり見られます。暑い夏は一緒にプール。たくさん遊んで清涼感たっぷり。寒い冬は一緒に温泉。ふたりでゆっくりあったまろう......って、メイド服で入っちゃった!? 暑い日も、寒い日も、一年中おもてなししてくれるyamiちゃんにやみつきになっちゃう。目が離せないくらいかわいい彼女の大胆な姿にも注目です！
yamiデジタル写真集『やみつきSeasons』／撮影：藤本和典
【おさななじみ】伊織もえ『ぼくだけの。』／撮影：前康輔
伊織もえデジタル写真集『ぼくだけの。』／撮影：前康輔
セール特価770円（税込）（4月5日まで）
大人気コスプレイヤー・伊織もえさんを独り占めできちゃうデジタル写真集！ 「小さい頃から仲が良かった近所のお姉ちゃんが、上京して以来、久しぶりに帰省してきた」をテーマに、雨降りの種子島でかわいすぎる視線を独占しちゃいました。変わったところと、変わらないところ。親しい距離感とドキドキの接近を行ったり来たり。"あなただけの伊織もえ"がここにいます。
伊織もえデジタル写真集『ぼくだけの。』／撮影：前康輔
【レース衣装】えなこ『レースの誘惑』／撮影：Takeo Dec.
えなこデジタル写真集『レースの誘惑』／撮影：Takeo Dec.
セール特価770円（税込）（4月5日まで）
週プレ×えなこ史上、最もファビュラスでセクシーなデジタル写真集！ 週プレの表紙常連といっても過言ではない日本一のコスプレイヤー・えなこさん。しかし、こちらのデジタル写真集ではコスプレ一切なし。大人の色気が漂うレース衣装をたっぷり着こなしています。ランジェリーも、キャミソールも、レース柄なだけでとってもセクシー。"大人お姉さん"なえなこさんに誘惑されよう。
えなこデジタル写真集『レースの誘惑』／撮影：Takeo Dec.
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SALE対象商品はまだまだあります。詳しくは以下のURLより特設サイトをチェックしてください！
★週プレ グラジャパ！ 特設サイトにて開催中！
【https://www.grajapa.shueisha.co.jp/post/cosplay2026】
【週プレ グラジャパ！】では、おトクなセールを随時開催中です。「グラジャパ！限定特典カット」が収録されている写真集も数多くあるのでお見逃しなく！