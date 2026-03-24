

コスプレイヤーやコスプレ衣装の作品をピックアップ！





世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」が3月28日（土）、29日（日）に東京ビッグサイトで開催！ 会場内に設けられたコスプレエリア「コスプレイヤーズワールド」には、世界中のコスプレイヤーが集結します。

その開催を記念して、【週プレ グラジャパ！】では、週プレとヤングジャンプの数ある写真集のなかから、コスプレイヤーやコスプレ衣装の作品をピックアップ。2026年3月23日（月）から4月5日（日）の期間限定で、「コスプレモデル写真集セール」を開催いたします！ トップコスプレイヤーはもちろん、人気アイドルやインフルエンサーのコスプレ写真集、全35作品を30%OFFでお届け。デジタル写真集でもリアルイベントでも、コスプレをたっぷり堪能しよう！ それでは、対象商品の中から厳選した4作品のレコメンドをご覧ください！

コスプレイヤーやコスプレ衣装の作品をピックアップ！

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【バニーガール】ときちゃん『カムバック！バニーガール』／撮影：カノウリョウマ



ときちゃんデジタル写真集『カムバック！バニーガール』／撮影：カノウリョウマ





セール特価1155円（税込）（4月5日まで）

日本一脱げるTikToker・ときちゃんのバニーガール特化デジタル写真集！ "恥ずかしがるバニーガール姿"が大バズりし、あっという間にTikToker界のグラビア女王となったときちゃん。2023年に発売したデジタル写真集『バニバニバニー』以来、約2年半ぶりとなる変形バニー特化写真集！ デニムバニーでカッコよく、執事バニーで攻めて、泡泡バブルバニーでキュートに、赤ランジェリーバニーでは衝撃を......さらには丸裸（!?）バニーも撮影しちゃいました。期待を裏切らない5匹の脱ぎっぷり。やっぱり、ときちゃんしか勝たん！



ときちゃんデジタル写真集『カムバック！バニーガール』／撮影：カノウリョウマ





【メイド服】yami『やみつきSeasons』／撮影：藤本和典



yamiデジタル写真集『やみつきSeasons』／撮影：藤本和典





セール特価770円（税込）（4月5日まで）

SNSの総フォロワー数は450万人を超え、ワールドワイドに活躍する中国・上海出身のコスプレイヤー・yamiちゃん。「春夏秋冬のおもてなし」をテーマに撮影した本作では、色んなシチュエーション＆衣装でかわいらしいyamiちゃんがたっぷり見られます。暑い夏は一緒にプール。たくさん遊んで清涼感たっぷり。寒い冬は一緒に温泉。ふたりでゆっくりあったまろう......って、メイド服で入っちゃった!? 暑い日も、寒い日も、一年中おもてなししてくれるyamiちゃんにやみつきになっちゃう。目が離せないくらいかわいい彼女の大胆な姿にも注目です！



yamiデジタル写真集『やみつきSeasons』／撮影：藤本和典





【おさななじみ】伊織もえ『ぼくだけの。』／撮影：前康輔



伊織もえデジタル写真集『ぼくだけの。』／撮影：前康輔





セール特価770円（税込）（4月5日まで）

大人気コスプレイヤー・伊織もえさんを独り占めできちゃうデジタル写真集！ 「小さい頃から仲が良かった近所のお姉ちゃんが、上京して以来、久しぶりに帰省してきた」をテーマに、雨降りの種子島でかわいすぎる視線を独占しちゃいました。変わったところと、変わらないところ。親しい距離感とドキドキの接近を行ったり来たり。"あなただけの伊織もえ"がここにいます。



伊織もえデジタル写真集『ぼくだけの。』／撮影：前康輔





【レース衣装】えなこ『レースの誘惑』／撮影：Takeo Dec.



えなこデジタル写真集『レースの誘惑』／撮影：Takeo Dec.





セール特価770円（税込）（4月5日まで）

週プレ×えなこ史上、最もファビュラスでセクシーなデジタル写真集！ 週プレの表紙常連といっても過言ではない日本一のコスプレイヤー・えなこさん。しかし、こちらのデジタル写真集ではコスプレ一切なし。大人の色気が漂うレース衣装をたっぷり着こなしています。ランジェリーも、キャミソールも、レース柄なだけでとってもセクシー。"大人お姉さん"なえなこさんに誘惑されよう。



えなこデジタル写真集『レースの誘惑』／撮影：Takeo Dec.





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SALE対象商品はまだまだあります。詳しくは以下のURLより特設サイトをチェックしてください！

★週プレ グラジャパ！ 特設サイトにて開催中！

【https://www.grajapa.shueisha.co.jp/post/cosplay2026】

【週プレ グラジャパ！】では、おトクなセールを随時開催中です。「グラジャパ！限定特典カット」が収録されている写真集も数多くあるのでお見逃しなく！