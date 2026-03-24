「オールスター後夜祭」白ビキニ姿で話題の五木ゆうり、雑誌グラビア初挑戦「週刊FLASH」登場
【モデルプレス＝2026/03/24】タレントの五木ゆうりが、24日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場。初めての雑誌グラビアに挑戦している。
【写真】「オールスター後夜祭」出演美女、美バスト開放
2025年の『オールスター後夜祭’25春』（TBS系）に白ビキニ姿でアシスタントを務めて注目を集めた五木。今回『週刊FLASH』で雑誌初となるグラビアに挑戦した。6ページのグラビアはブレイクのきっかけとなった白いビキニや、メガネ姿など、素に近い表情を切り取っている。インタビューでは本人の「飽きっぽい性格」について話している。
今号の表紙はあまつまりな。そのほか、加藤愛梨、蓬莱舞、成海有紗、浜辺ゆりならが登場する。（modelpress編集部）
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◆五木ゆうり、初の雑誌グラビア挑戦
2025年の『オールスター後夜祭’25春』（TBS系）に白ビキニ姿でアシスタントを務めて注目を集めた五木。今回『週刊FLASH』で雑誌初となるグラビアに挑戦した。6ページのグラビアはブレイクのきっかけとなった白いビキニや、メガネ姿など、素に近い表情を切り取っている。インタビューでは本人の「飽きっぽい性格」について話している。
◆表紙はあまつまりな
今号の表紙はあまつまりな。そのほか、加藤愛梨、蓬莱舞、成海有紗、浜辺ゆりならが登場する。（modelpress編集部）
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