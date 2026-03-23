トロと同棲気分　ほぼ等身大の「おすわりジャンボトロ」予約開始

PlayStationを代表する人気キャラクターであり、愛くるしい表情で多くのファンを癒やしてきた「どこでもいっしょ」の「トロ」。

そんなトロと自宅で一緒に生活しているような気分が味わえる、ほぼ等身大サイズのぬいぐるみ「おすわりジャンボトロ」の予約販売が、3月23日よりGRAPHT公式ECサイトにて開始されました。

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■ 存在感抜群！ ほぼ等身大の「トロ」がお部屋に

今回登場した「おすわりジャンボトロ」は、高さ約70cm、幅約43cm、奥行き約37cmという圧倒的な存在感を放つ特大サイズのぬいぐるみ。部屋のリビングや作業部屋の片隅にちょこんと座らせておくだけで、まるで本当にトロと一緒に暮らしているかのような癒やしの空間を演出してくれます。

本商品は「どこでもいっしょ」シリーズの制作を手がけた株式会社ビサイドによる製品ということもあり、クオリティはお墨付き。ポリエステルと綿を使用したギュッと抱きしめたくなるようなボリューム感はもちろん、トロならではの無垢な表情や愛らしいフォルムの再現性に徹底的にこだわって作られています。

「大きさがどれくらいか実際に見てみたい」という方に向けて、東京ソラマチで開催中のポップアップストア「PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT」にて、3月23日より実物のサンプル展示もスタートしています。近くの方は、そのビッグなかわいさを直接確かめに行ってみるのもよいでしょう。

■ 「おすわりジャンボトロ」の予約受付は4月26日まで

「おすわりジャンボトロ」は、MSY株式会社が展開するブランド「GRAPHT」の公式オンラインストアにて、3月23日から4月26日23時59分まで予約を受け付けています。価格は3万5200円（税込）で、商品は入荷次第の発送を予定しているとのことです。

かつてポケットステーションの中で一生懸命に言葉を教えていたあの頃から長い時を経て、現実世界でも大きな存在感を放つようになったトロ。当時の思い出に浸りながら、お部屋の新しい同居人として迎えるべきか、頭を悩ませるファンも多そうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026032309.html