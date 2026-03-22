「オープン戦、巨人３−０楽天」（２１日、東京ドーム）

一つ一つの言葉は冷静だが、瞳の奥に燃えたぎる炎は隠しきれなかった。巨人・坂本がオープン戦１号２ランを放ち、グッと力を込める。「まだまだやれると思ってやっている。ファンの方もすごく期待してくれているのは感じるので、その期待に応えたい。それだけです」。感謝は、原動力だ。

１点リードの六回無死一塁で入った第３打席だった。カウント２−１からの４球目。「カウントが打者有利だったので」と、内角の直球を迷いなく振り抜いた。低い弾道を描きながらも、手に残った確かな感触。「いい形で打てた」とうなずき、途中交代後もトレーニングルームへ直行した。

貪欲な姿勢がある。キャンプからオープン戦と、ここまでいい状態をキープしている。この日の１本塁打でオープン戦打率は・３００となり、１０試合以上出場した年での３割超えは２００９年以来、１７年ぶり。この結果に「ヒットが出ているのは安心材料」とし、昨季終盤につかんだ感覚を「継続しながらキャンプもやって、それが結果にもつながっているかな」と静かに研ぎ澄ませている。

開幕まで１週間を切った中での号砲だ。「シーズン通して活躍できるように、その準備だけはしっかりやりたい。常に打ちたいです」。求められる役割は昔と変わらない。飾らず、気負わず−。少ない言葉に込めた強い覚悟がある。積み重ねてきた時間が、再び輝き出す。