アパホテルが証明「じつは中国人観光客がいなくてもノーダメージ」だった…変わるホテル業界”中国依存度”減らす方向へ

日本のインバウンド旅行は円安も手伝って相変わらず絶好調だが、高市早苗首相の国会答弁に端を発した中国政府による露骨な日本渡航制限という波乱要因も生じている。ホテル企業の今期業績は、中国依存度が高いところとそうでないところで差が鮮明になりそうだ。

それではアパホテルは、インバウンドに対してどういうスタンスを取っているのか。探ってみると、独特な企業姿勢が浮かび上がる。

【前編記事】『53期連続黒字のアパホテル「過激すぎる価格操作」でも集客力がまったく衰えない《３つの要因》』よりつづく。

アパホテルはあくまで国内市場を重視

結論からいえば、アパホテルのインバウンド旅行への依存度はかなり低い。大都市圏の宿泊特化型ホテルでは、いまでは宿泊客の外国人比率が80％というところもめずらしくないのだが、アパホテルの平均比率は直近2期で各30％にすぎない。

といってもインバウンド旅客に不人気というわけではなく、アパの側が比率を制御しているのである。つまり国内・海外の比率を崩さないという運営スタンスで、これは健全といっていい。テレビや新聞、ネットメディアでのアパの広告露出度は他社に比べて格段に多いが、それも国内市場を重視している証といえる。

とくに若い世代のビジネス客やレジャー客を意識した内容が多いが、それは前編記事『53期連続黒字のアパホテル「過激すぎる価格操作」でも集客力がまったく衰えない《３つの要因》』でも触れた「小さなダブルルームを可能なかぎり多くつくる」というアパ独特の客室構成のあり方、販売戦略とも関係している。

インバウンド旅行は、宿泊産業にとっていまは「とてもおいしい」市場である。

海外旅行の場合、航空座席や宿泊の予約は数ヵ月前におこなうのが一般的だ。一方で国内客はそのスパンが相対的に短く、ビジネス客だと直前予約もあたりまえだ。だからホテルの客室はインバウンド客から先に埋まっていく。そしてホテルにしてみれば、早期の予約確定は業績予測とスタッフ運用を容易にしてくれるので、どうしてもインバウンドの予約を優先するようになる。

だが、そこには落とし穴もある。

そもそも「中国人客への期待度が低い」

インバウンド旅行は「水もの」と業界では昔からいう。いまは絶好調だが、円高に振れはじめれば一気に縮小する可能性がある。震災などが起これば「日本旅行はやめておこう」ということにもなる。

インバウンドに依存して国内客への対応や訴求をおろそかにしていると、そういうときにしっぺ返しを食らう。アパはそのリスクを考慮しているのである。

アパホテルは、中国人客が激減しても影響を受けないホテル企業の最右翼といえる。インバウンド客に過度に頼らない営業姿勢に加えて、以下の通り、中国人客の比率は決して高くない。

【アパホテルの外国人宿泊客の主要国・地域別構成（直近3年間）】

2023年11月期：1位台湾、2位アメリカ、3位韓国、4位中国、5位タイ

2024年11月期：1位台湾、2位アメリカ、3位韓国、4位中国、5位オーストラリア

2025年11月期：1位アメリカ、2位台湾、3位韓国、4位中国、5位オーストラリア

そして、もともと中国人客への期待度が低いのだ。なぜか。それは先ごろ死去した元谷外志雄会長の思想信条と関係してくる。

元谷氏は強固な保守思想の持ち主で、そこに立脚した著書を藤誠志の筆名で多数出版している。また「真の近現代史観」のテーマで保守色の濃い懸賞論文も会社として主催してきた。ホテル客室のラックには、そうした書籍や雑誌が並べられている。

そういう姿勢を中国や韓国がこころよく思うはずもなく、ネット上で書籍の撤去や利用ボイコットが呼びかけられることもあった。しかし元谷氏は頑として撤去には応じなかった。

「中国客激減」を騒ぎ立てる必要はない

ところで「中国の日本渡航制限による影響大」と騒ぐ日本のメディアは少なくないが、実情はちょっとちがう。民主党政権下で起きた中国漁船の船長逮捕問題、福島原発の処理水問題からの日本渡航制限、それらの教訓から多くの宿泊業者は、すでに中国に大きく依存する営業を見直している。

よって、中国客が激減したからといってただちに大混乱に陥ることはない。困っているところがあるとすれば、よほどリスクヘッジの発想のない会社か、在日中国人が自国の旅行者むけに営業している施設だろう。

かつてインバウンド旅行は韓国と中国の2ヵ国で全体の半分以上を占める状態が続いていたが、いまではアニメや日本食などによる日本ブームから欧米客の比率が増し、台湾や経済成長した東南アジア各国からも旅客が急増している。だから市場バランスを考えたインバウンドの販売体制に移行している。

なお、日本政府観光局の統計によると2025年のインバウンド旅客数（推計値）は4268万3600人で過去最高を更新した。中国人旅客減少の影響が出はじめた同年12月の月次統計（同）も361万8000人で過去最高、26年1月は359万7500人で前年同月比4.9％減となったが、韓国、台湾、オーストラリアが単月での過去最高を更新したほか、アメリカ、インドネシア、フィリピンなど17市場で1月の過去最高を記録した。

旅客実数においても、中国による日本渡航制限の影響はやはり、さほど大きくないようだ。

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