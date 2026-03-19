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YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【2026年春最新】Claude Codeスキル機能完全ガイド｜Agent Skillsの使い方・作り方・おすすめ活用法までまとめて解説！」と題した動画を公開した。



動画では、Anthropic社が開発するAIコーディングエージェント「Claude Code」に搭載された「スキル（Agent Skills）」機能について解説。AIに特定の専門知識や作業手順を「スキル」として与えることで、高品質なWebアプリや動画、スライド資料などを自動で作成させる方法を紹介している。



「スキル」とは、AIエージェントに特定の専門知識や新たな機能を与えるための仕組みであり、マニュアルや簡単なプログラムを含むパッケージとして提供される。Claude Codeは必要に応じてこのパッケージを読み込み、より専門的なタスクを実行する。これにより、スキルを使わない場合に比べて高品質なWebサイトが作れたり、分野特有の複雑な作業を効率化できたりするなどのメリットがある。



動画では、Claude CodeのCLI（コマンドラインインターフェース）やデスクトップアプリで実際にスキルを使う方法が実演された。例えば、「web-artifacts-builder」というスキルを使い、「MP3ファイルを再生するとアニメーションするビジュアライザーwebアプリを作って下さい」と指示するだけで、AIがスキルを読み込んでコーディングを自動で行い、洗練されたデザインのWebアプリが完成した。同様に、動画生成AIツール「Remotion」のスキルを使って、AIエージェントについて解説する横長のプレゼンテーション動画を作成する様子も紹介されている。



さらに、既存のスキルを使うだけでなく、オリジナルのスキルを作成する方法も解説。Anthropicがスキル制作用に用意している公式スキル「skill-creator」を使い、「90年代のレトロデザイン風のwebサイト」を作るためのスキルを対話形式で定義し、実際にそのスキルでホームページを生成する手順が示された。



スキル機能は2025年12月に正式リリースされて以降、AIエージェント業界の標準機能になりつつあるという。この機能を活用することで、プログラマーでなくても複雑なアプリケーション開発や動画制作といった専門的な作業をAIに任せられる可能性が示唆されている。