WBC決勝・米国―ベネズエラ

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた決勝で世界ランク3位の米国が同5位のベネズエラに2-3で敗れた。2大会ぶりの世界一奪還はならず。日本に敗れた前回に続き、2大会連続の準優勝となった。史上最強と謳われたドリームチームは8回に一時同点に追いつくも、最後は力尽きた。「2-3」は前回大会決勝と同じスコアだった。

一部の米ファンから上がったのはデローサ監督の采配だ。

同点に追いついた直後の9回、マウンドに送ったのは守護神ミラーではなく、ウィットロックだった。しかし、先頭でいきなり四球を出すと、代走に二盗を決められ、スアレスにあっさり勝ち越し打を許した。このまま決勝点に。同点の9回以降は力のある投手から起用していくのがセオリー。ミラーは準々決勝、準決勝でも登板していたが、それぞれ中1日空いており、指揮官は試合前の会見で「登板可能だ」と述べていた。

結果論だが、守護神温存で敗れただけにX上には不満の声が吹き荒れた。

「メイソン・ミラーとデビッド・ベッドナーは登板させず、ブラッド・ケラーを登板させるなんて犯罪級だろ。カル・ローリーも1打席も立たなかった」

「9回同点でメイソン・ミラーを登板させるべきだった」

「なんでミラーじゃないんだ？」

「同点の場面でミラーが登板しないなんて冗談だろう」

「＠FBI マーク・デローサを調査しろ」

「ミラーが9回に投げないとか常識外れもいいところだ」

「デローサはミラーを明日のためにとっておいたんだな」

「ミラーを起用しなかった理由が説明できるか？」

試合後の会見で、デローサ監督は「リードしていたら投げさせていたが、同点だったから出さなかった」と説明。逆転したら投入する予定だったと明かした。



（THE ANSWER編集部）