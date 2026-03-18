WBC日本代表メンバーのオリックス宮城大弥投手（24）の妹で、タレントの宮城弥生（20）が17日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。バドミントン部の思い出を話した。

今回は「実は部活でスゴかった有名人 知られざる栄光を大公開SP」。

宮城は「昔、おうちがすごい貧乏だったので。ガスも止まったり、お湯が出ないとか」と話した。

バドミントン部では「道具がなかなか買えなかった」。12個入りのシャトルが約6000円したという。「羽が1個折れちゃうと、風の影響で回転したりとか、すぐ替えなきゃならない」。そのため「めちゃめちゃシャトルのコルクを見て、すっごい集中して。羽が折れないように、折れないように、面を合わせて」と当時の取り組み方を話した。

使っていたラケットは「2つ入りの遊べる（おもちゃの）ラケットがめちゃめちゃ重たかったので、手首が鍛えられた」と笑った。さんまがあらためて「おもちゃのラケットって重たいの？」と聞くと、「重たいです。ガットも緩いのでスマッシュを打っても速く行かない」。そして「パワーも使うし、体のひねりもうまく使わないと遠くに飛ばないので。考えて考えて」。本物のラケットを持った時は「めっちゃ軽かったです」と笑った。

さんまが「みんなに笑われたでしょ？」と聞くと、宮城は「笑われました。でもその分、その子たちには勝ってきたので」。出演者からは拍手が起きた。