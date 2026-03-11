Ä¶¥Éµé¤Î6.2¥ê¥Ã¥È¥ë¡¦V8¤òÅëºÜ¤·¤¿¡í¥´¥ê¥´¥ê¤Î¥¢¥á¼Ö¡í¤ò¸øÆ»¤Ç»î¤¹¡ª¡¡¡Ö¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È¥¯¡¼¥Ú3LT¡×¤ÏÃË¤ò¤¿¤®¤é¤»¤ë¤Î¤«!?
¥¢¥á¥ê¥«¤¬À¸¤ó¤ÀËÜµ¤¤Î¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¡¢¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È¥¯¡¼¥Ú3LT¤Ï¡¢¤É¤³¤òÁö¤Ã¤Æ¤â¡¢¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¥È¥é¥ó¥×È¯¸À¤ÇºÆ¤Ó²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¡Ö¥¢¥á¼Ö¡×ÏÀÁè¡£¤À¤¬ËÜÅö¤Ë¸ì¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç¤â´ØÀÇ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬70Ç¯°Ê¾å¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¿¡¢"º²"¤È¤Ï²¿¤«¡½¡½¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿8ÂåÌÜ¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È¤À¡£½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¤¬ÆüËÜ¤ÎÏ©¾å¤Ø°ú¤¤º¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤Î¿¿²Á¤òÅ°Äì¸¡¾Ú¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥Ü¥ì¡¼¡Ö¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È ¥¯¡¼¥Ú3LT¡×¤ÎºÙÉô
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú8ÂåÌÜ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î¼ÂÎÏ¤Ï!?¡Û
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¤â¤Ã¤È¥¢¥á¼Ö¤òÇã¤¦¤Ù¤¤À¡ª¡×¤ÈËÊ¤¨¤ëºòº£¡£¤Ê¤é¤Ð³Î¤«¤á¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡½¡½¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ÎËÜµ¤¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤ò¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¤¬¸øÆ»¤Ø°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢àÃË¤Î¥í¥Þ¥óá¤ò¸Â³¦ÆÍÇË¤Þ¤ÇµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È¥¯¡¼¥Ú3LT¤Ç¤¢¤ë¡£
¿´Â¡Éô¤È¤Ê¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï6.2¥ê¥Ã¥È¥ëV8¤ÎOHV¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ë¥Ö¡Ë¡£º£¤ä¾¯¿ôÇÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÅÁÅý¤Î¥É¹ÅÇÉ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¡©¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡©¡¡EV¡©¡¡¤½¤ó¤ÊÄ¬Î®¤Ï¤É¤³¿á¤¯É÷¡£µðÂçÇÓµ¤ÎÌ¤¬À¸¤àÊ¬¸ü¤¤¥È¥ë¥¯¤Ç¤«¤ÃÈô¤Ð¤¹¡£¤½¤ÎÈ¿»þÂåÀ¤³¤½¤¬¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î»ý¤ÁÌ£¤À¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼ ¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È¥¯¡¼¥Ú3LT¡¡²Á³Ê¡§1695Ëü±ß¡Á¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4630mm¡ßÁ´Éý1940mm¡ßÁ´¹â1225mm¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼Ö½Å¤Ï1670kg
¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥¥ã¥Ó¥óÇØ¸å¤ËÀÑ¤à¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ä
6.2¥ê¥Ã¥È¥ëV·¿8µ¤ÅûOHV¥¨¥ó¥¸¥ó¡£ÊÑÂ®¤Ï8Â®¥Ç¥å¥¢¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
¤È¤¢¤ë¼«Æ°¼ÖÀìÌç»ï¤Î¸µ´´Éô¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö½éÂå¤ÎÅÐ¾ì¤Ï1953Ç¯¤Ç¡¢¸½¹Ô¤Ï8ÂåÌÜ¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡£¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¼«Ëý¤Îàº²¤Î¥Þ¥·¥óá¤Ç¤¹¡×
¤½¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇºÇÂç¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤¬¡¢¸½¹Ô·¿¤Î¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×²½¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¸åÊý¤Ø°Ü¤·¡¢½ÅÎÌÇÛÊ¬¤È±¿Æ°ÀÇ½¤òº¬Äì¤«¤é¸«Ä¾¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤êÄã¤¯±Ô¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£µðÂç¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯¡¢¿¼¤¯¤¨¤°¤é¤ì¤¿¥µ¥¤¥É¥¨¥¢¥À¥¯¥È¡£
¤³¤Î8ÂåÌÜ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥¸¥óÁü¤ò´°Á´¤ËÃ¦¤®¼Î¤Æ¤¿¡£²Á³Ê¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ä¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤ÎÅÚÉ¶¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÎ©¤ÄÂ¤·Á¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¼ÂÍÑÀ¤âËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»î¾è¼Ö¤Ë¤Ï¡¢»þÂ®40¥¥í°Ê²¼¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¤òÌó50mm»ý¤Á¾å¤²¤ë¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥ê¥Õ¥È¥Ï¥¤¥È¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤«¤²¤ÇÃÊº¹¤äÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤âÆñ¤Ê¤¯¤³¤Ê¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥ÉÇÉ¼ê¤À¤¬¡¢µ¤ÇÛ¤êÁõÈ÷¤â¤·¤Ã¤«¤êÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¡Ú¾è¤ê¹þ¤ß¤Ïà·±Îýá¡£¤À¤¬Êó½·¤Ï¥Ç¥«¤¤¡Û
Äã¤¤¼Ö¹â¤æ¤¨¡¢¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ø¤Î¿ÊÆþ¤Ï¾®¤µ¤Êà·±Îýá¤Ë¤Ê¤ë¡£½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¤Î¹ø¤ÏÈáÌÄ¤ò¾å¤²¡¢Â¤Ï¤Ä¤ê¤«¤±¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥É¥¦¥©¡¼¥ó¡ª
V8¤ÎÒöÓ¬¤¬¶õµ¤¤ò¿Ì¤ï¤»¡¢Á´¿È¤ò¤·¤Ó¤ì¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ì¤¬É¸½à»ÅÍÍ¤À¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¯¡£ÀµÄ¾¡¢ÁáÄ«¤ä¿¼Ìë¤Î½»Âð³¹¤Ç¤ÏÁê±þ¤Î³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶áÎÙ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥¢¥á¼Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é±¦¥Ï¥ó¥É¥ë»ÅÍÍ¡£¥Ú¥À¥ëÇÛÃÖ¤âºÇÅ¬²½¡£¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ÏÃË¿´¤ò»É·ã
ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï502ÇÏÎÏ¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯637Nm¡£¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤á¤ÐÅÜÞ¹¤Î²ÃÂ®¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÉÝ¤µ¤Ï¤Ê¤¤¡£²óÅ¾¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Ï³ê¤é¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Ë½ÎÏÀ¤ÏÀ©¸æ¤µ¤ì¡¢³¹Ãæ¤Ç¤â¹âÂ®¤Ç¤â¥¸¥ã¥¸¥ãÇÏ´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£À®½Ï¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¥º¥Ð¥ê¡¢²Á³Ê¤Ï1695Ëü±ß¡Á¡£´°Á´¤Ê¥»¥ì¥Ö¥×¥é¥¤¥¹¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¼Ö¤òÇã¤¨¡×¤È´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¡£¤À¤¬¸½¼Â¤ÏÂ¨ÃÇ¤Ç¤¤ë³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Á°½Ð¤ÎÀìÌç»ï¸µ´´Éô¤â¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö²Á³Ê¤È»ÏÆ°²»¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Î°ìÂæ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£JAIA¡ÊÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÍ¢ÆþÁÈ¹ç¡Ë¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2024Ç¯¤Î¥¢¥á¼Ö¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯´ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÌó1Ëü6700Âæ¤Ç¡¢¥·¥§¥¢¤Ï¿·¼ÖÈÎÇäÁ´ÂÎ¤ÎÌó0.4¡ó¤Ç¤¹¡£Âæ¿ô¤ò¿¤Ð¤¹¸½¼Â²ò¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÀ¸»º¤ÎÆüËÜ¼Ö¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëµÕÍ¢Æþ¼Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¹¤Ç¤Ë¥È¥è¥¿¤¬¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¤â¸¡Æ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
ÅöÌÌ¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÇä¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢à½ã¥¢¥á¼Öá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¹ñÀ¸»º¤ÎÆüËÜ¼Ö¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬ÀìÌç¶Ú¤Î´Ö¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤À¡£¤³¤Î¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Ë½É¤ë¸ÝÆ°¤Ï¡¢µ¿¤¤¤Ê¤¯ËÜÊª¤À¡£¹çÍýÀ¤âÇ³Èñ¤âÀ¯¼£¤âÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î»ÏÆ°¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î·ì¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¡£Íý¶þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤À½Ö´Ö¡¢ÇØÃæ¤ò½³Èô¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ê²ÃÂ®¤È¤È¤â¤Ë¡¢V8¤Î¸ÝÆ°¤¬¡¢ÃË¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¡£
¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢8ÂåÌÜ¤Î¿¿¹üÄº¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¡¡»£±Æ¡¿»³ËÜ²Â¸ã