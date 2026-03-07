野菜がたっぷり食べられると人気の「せいろ」。つくるのに専用のアイテムが必要なチーズフォンデュも、せいろがあれば簡単につくれるんです！ ナチュラルなライフスタイルが人気なモデルのAYUMIさんが、「せいろでつくるチーズフォンデュ」について紹介してくれました。

せいろでつくる簡単！チーズフォンデュ

簡単にせいろでチーズフォンデュをつくってみました。

【写真】蒸す前の野菜

これなら気軽につくれて、野菜もたっぷり食べられ大満足です。

チーズフォンデュは1からつくろうと思うと手間がかかりますが、せいろに入れて蒸すだけで簡単につくれるんです。ワインのお供にもいいですよ。

材料はお好みの野菜とカマンベールチーズだけ。ジャガイモやサツマイモなどの蒸すのに時間がかかる野菜は時間差で多めに蒸します。

私は野菜には味をつけずに蒸しましたが、ぱらりとお塩をふったり、お好みで味をつけてもいいと思います。

ぜひ蒸したての野菜とチーズを味わってくださいね！

●せいろでチーズフォンデュ

【材料（つくりやすい分量）】

お好みの野菜 適量（今回はジャガイモ、サツマイモ、ブロッコリー、カブ、パプリカ、スナップエンドウ）

カマンベールチーズ 1個

【つくり方】

（1） 野菜は食べやすい大きさに切る。

（2） 時間のかかる根菜から蒸し始め、時間差で8分ほど蒸す。

（3） カマンベールチーズの表面の中心部分を丸く剥がし、せいろの真ん中に入れて、チーズがやわらかくなるまで蒸す。