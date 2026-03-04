【楽天スーパーSALE】 開催期間：3月4日20時～3月11日1時59分 【VLOGCAM ZV-1 II ボディ】 セール期間：3月6日21時～3月6日21時29分 通常価格：113,800円 セール価格：56,900円 限定台数：1人1台、先着3名

楽天は、「楽天スーパーSALE」において、ソニーのデジタルカメラ「VLOGCAM ZV-1 II ボディ」をセール価格にて販売する。セール期間は3月6日21時から3月6日21時29分まで。

本製品は、広角側18mm（※1）のズームレンズ一体型コンパクトモデル。有効約2010万画素（※2）のメモリー一体1.0型積層型CMOSイメージセンサーExmor RSを搭載し、高い解像性能、高感度性能を誇る。レンズはZEISS Vario-Sonnar T* 18-50mm（※1）F1.8-4.0を搭載。人の目より広い広角側18mm（35mm判相当）なら、室内での撮影やグループでのセルフィーショットからダイナミックな風景や街並みの撮影までたくさんのシーンで活躍する。また、望遠側50mm（35mm判相当）はポートレートや日常のスナップの撮影に最適。開放F値は広角側でF1.8、望遠側でF4と、背景をぼかすこともできる。

＊1 35mm判相当

＊2 静止画撮影時