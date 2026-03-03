2024年に配信され大ヒットしたドラマ『地面師たち』（Netflix）。2017年に実際に起きた「積水ハウス地面師詐欺事件」をモチーフに描かれた同名小説を原作とするドラマで、「地面師」という言葉や犯罪の手口について世間的認知が急速に広がった。一方で、現在においても各地で「地面師事件」が起こり続けているのが現状だ。

【写真を見る】喫茶店に現れたS被告。積水事件当時使用していた「カイキカン」名義の記録が残った通帳

2025年11月、文京区内の土地と建物の持ち主になりすましたとして、M（59）とI（64）の2人が逮捕され、その2か月後には共犯としてS被告（66、西東京市）が逮捕され、その後起訴された。このS被告、実は「積水55億円事件」で逮捕された過去のある「有名地面師」だったのだ--積水事件に詳しいライターの河合桃子氏がレポートする。【前後編の前編】

積水事件では「口座係」

地面師事件といえばドラマで描かれたように、複数のメンバーが連携しそれぞれの役割を果たして相手を騙すのが特徴だ。"偽の地主"と"書類"を用意して他人の土地を勝手に売ってしまうこの詐欺の歴史は古く、「地面師」と呼ばれる詐欺犯は昭和の時代から活動している現在50代以上の古参不動産ブローカーによるものが多い。

専門性のある犯罪ゆえ、同じ面々が離合集散するとも言われてきた。全国紙社会部記者が説明する。

「ドラマのモデルにもなった積水ハウスが騙された事件も、過去に何度も逮捕されている"常習犯"の地面師たちが企てたもの。当時のグループ周辺のベテラン勢のほとんどは、服役中か、その世界から足を洗っているかという状況です。

そのため昨年や今年にかけて逮捕されてきた面々や、昨年11月に文京区内の売買に関する詐欺未遂で逮捕されたM、Iは、その世界であまり見なかったメンバーでした。しかしその文京区の事件の共犯として今年1月に逮捕されたSの名前を見て、『久々に見る名前だな』と思ったんです」

1月21日に詐欺未遂で逮捕されその後起訴されたのは、職業不詳のS被告（66歳、西東京市）。文京区内の土地と建物を勝手に売り飛ばそうとし、偽造した健康保険証を提示したとして、偽造有印公文書行使や詐欺罪などで起訴された。S被告は過去地面師詐欺で受刑歴もあり、積水ハウスの事件でも逮捕（その後不起訴）された人物だ。前出の社会部記者は言う。

「積水事件の際には、S被告は詐取した金を出金するための複数の口座を用意したとされる『口座係』でした。しかし逮捕後、『（口座に振り込まれた金が）何の金か知らなかった』などとの供述が通り、不起訴となっています。

今回は口座ではなく、昨年11月にすでに逮捕されている2人と共謀し、偽造した国民健康保険証の用意に関わったようです。地面師詐欺において保険証などの有印公文書の偽造は立証の要ですから、詐欺は未遂に終わっているとはいえ、今回S被告も起訴されたということでしょう」

筆者は個人的に積水事件の主犯を含めた実行犯らを取材している。S被告については当時の話はもちろん、昨今の事件などについても話を聞いていた。

過去に私がS被告に積水事件における関与について聞いた時は、「俺はKさんから口座を用意してほしいと頼まれただけ。その用意した口座の手数料で1億ちょいもらった。もちろん、（振り込まれたのが）なんの金かはわかんないけどね」と飄々と話していた。

昨年11月に文京区の事案が報じられた際にもS被告に連絡し、「逮捕された2人を知っているか」と聞いた。S被告は「Iのことはよく知ってるよ」とのことで会って話をしたのだが、自分が保険証を偽造したなどとは言っていなかった。

もちろん詐欺師の言葉は虚実ないまぜであるのだが、当時は「俺もそろそろ隠居を考えて保有してる温泉地のマンションに拠点を移すつもりだからさ」（S被告）などと呑気に話していたのだ。

「あぶく銭なんだから…」

2月中旬、S被告が留置されている警察署に連絡をすると「昨夜、保釈されました」とのこと。S被告に電話をすると「あー、保釈保証金200万円払って昨日出たよ。この後、散髪に行くけど昼なら時間あるよ」などと、いつもののんびりした口調で言うのだ。

S被告が指定してきた都内北部の駅近くの老舗喫茶店へ。会えば、こんな話だった。

「もー参っちゃったよ。昨年11月の文京区の事件の共犯で、1月21日から昨日まで留置されてた。詐欺罪で起訴されて、裁判まで自宅待機です。裁判は4月頃かなあ。おそらく弁当（執行猶予の隠語）付きなのではという見込みですね」（S被告）

S被告によれば「留置場から保釈金をかき集めるのも大変だったよ」とのこと。過去に手にしていた"億"の金はどうしたのかと聞くと「あぶく銭なんだから、もう全部とっくにない」という。

なぜ犯罪を繰り返すのか。

聞くと、地面師として詐欺を続けてきたS被告の異様な価値観と事件後の顛末が明らかになった--後編で詳報する。

（後編につづく）

