動いても、休んでも、ずっと快適。季節をつなぐスウェット【ザノースフェイス】のトレーナーがAmazonに登場中‼
速乾・軽量・やわらか。毎日に寄り添う万能クルー【ザノースフェイス】のトレーナーがAmazonに登場!
ザノースフェイスのトレーナーは、軽量で吸汗速乾性に優れた中肉厚のスウェットクルーだ。ポリエステルを使用したスウェット生地は、汗をかいてもすぐに乾き、ストレッチ性も備えているため動きやすい。冬から春へと気温が安定しない季節の変わり目に、ちょうどよく使える厚みになっている。
UVケア（UPF15〜30）による紫外線対策に加え、銀イオンによるポリジン・ステイフレッシュ加工で抗菌防臭性も確保。乾燥する季節に気になる静電気の発生を抑える静電ケアにも配慮し、日常のストレスを減らしてくれる。
左脇にはスマートフォンなどを収納できるファスナー付きポケットを備え、必要最低限の持ち物を身につけて動きたいときにも便利だ。シンプルなデザインとゆとりのあるシルエットで、日常からトレーニングまで幅広いシーンに馴染む。
軽くて動きやすく、快適で、扱いやすい。季節をまたいで長く使えるスウェットクルーだ。
