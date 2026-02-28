冬 → 春は“この色”で乗り切る！【ROPÉ PICNIC】着回し力100点♡「ラベンダーニット」

冬から春へ。季節の変わり目は、インナーとしても使えて、1枚でも主役になる【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の「ラベンダーニット」が活躍しそう。一点投入で明るく映えて、鮮度アップも狙えるラベンダーカラーのニットプルオーバーは、ワンランク上のおしゃれを楽しみたいミドル世代の強い味方になりそうです。今回は、スタッフさんによる着回しコーデをご紹介。冬コーデのマンネリ回避術や、大人可愛いクラシカルな春コーデなど、今すぐマネしたくなりそうな素敵なスタイリングが登場します。

マンネリ回避！ 爽やかに垢抜ける冬コーデ

【ROPÉ PICNIC】「着丈が選べるクルーネックサイドスリットニットプルオーバー / イージーケア」\4,499（税込）

淡く明るいラベンダーカラーが、コーデに上品な華やかさを与えてくれそうなニットプルオーバー。派手見えしないか心配なミドル世代も、落ち着いた雰囲気のラベンダーカラーならコーデに取り入れやすそうです。ラベンダーカラーのニットプルオーバーとホワイト系スカートを合わせることで、重く見えがちなネイビーコートのコーデも、爽やかで軽やかな印象に仕上がりそう。ほんのり春ムードも感じられ、冬コーデのマンネリ化も回避できそうです。

春っぽカラーを重ねて季節先取りコーデ

防寒しながら、春気分も味わいたい。そんなミドル世代は、こちらのスタッフさんのコーデをマネしてみて。ラベンダーカラーのニットプルオーバーに、白タートルネックをレイヤードして明るい抜け感をプラスするのが、おしゃれ見えのコツ。「軽やかなカラーを取り入れ季節を先取り」と、スタッフさんもコメントしています。

カラーニットが主役！ 大人可愛い春コーデ

アウターなしで過ごせる気候になってきたら、ラベンダーカラーのニットプルオーバーを主役にしたコーデを楽しんで。ドット柄スカーフが可愛く映えるクラシカルな装いは、大人の品格を高めたいミドル世代のお手本になりそうです。スッキリと穿けそうなナロースカートを合わせることで、甘さをセーブしつつ、スタイルアップも狙えそう。

おしゃれ度が高まるレイヤードコーデ

1枚でも着映えそうなニットプルオーバーに、ブルーのストライプ柄シャツをレイヤードすれば、おしゃれ度がさらに高まりそう。襟元と袖口のフリルやリボンも、コーデにいいアクセントを与えます。スタッフさんによると「同じ寒色系でまとめるとカラー同士ケンカしにくく合わせやすい◎」とのこと。他のアイテムはダークトーンで統一するのも、洗練度アップのポイントになりそうです。

