思春期の子育てアドバイザーが解説、「勉強しなさい」が逆効果になる理由とやる気を引き出す“仕組み”とは

思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で「【勉強しなさいはNG】勉強しない子どもにイライラ…その声かけがダメな理由、教えます」と題した動画を公開。多くの保護者が子どもに言いがちな「勉強しなさい」という言葉が、なぜ思春期の子どもには逆効果になるのかを解説し、無理やりやらせるのではなく、自然と勉強したくなる“仕組み”を作ることの重要性を説いた。



道山氏はまず、「『勉強しなさい』という言葉は、小学校低学年くらいまでは効果がありますが、高学年以降、いわゆる思春期になると逆効果になります」と指摘する。親が言えば言うほど、子どもはかえって勉強しなくなるという。ではどうすればよいのか。氏は、「無理やりやらせるのではなく、自然と勉強したくなる仕組みを作ることが大事」と語る。具体的には、子どもが心から行きたい進路を親子で見つける「アクティブ進路決め」や、目標達成とセットで「ごほうび作戦」を立てるなど、子ども自身の動機付けを促すアプローチが有効であると説明した。



一方で、「勉強しなさい」という言葉が必ずしもNGというわけではない。道山氏は、テスト勉強や受験勉強といった「本人のための勉強」には使うべきではないが、学校の「宿題」は先生との約束事であるため、それを促す声かけは間違いではないと述べる。ただし、より良い伝え方として、子どもが宿題を忘れて一度先生に叱られるのを待ち、その日の夜に「どうしたら忘れないか」を親子で一緒に考える方法を提案。子ども自身に解決策を考えさせることが重要だという。



それでもつい言いたくなってしまう保護者に向けて、道山氏は物理的な対策を勧める。具体的には、その場から離れてトイレやお風呂に入る、自身の趣味の時間を作るなどして意識を逸らすことが有効だとした。子どもに過度に干渉するのではなく、親自身が自分の時間を楽しむことで、結果的に良い親子関係が築けると締めくくった。