コーチェラでパフォーマンスを披露する歌手のd4vd＝2025年4月/Timothy Norris/Getty Images for Coachella

（CNN）米カリフォルニア州の少女（当時14）がバラバラ遺体で発見された事件の捜査で、歌手のd4vd（20）が「捜査対象」として名指しされていることが分かった。

d4vdの本名はデービッド・バーク。CNNが入手した法廷文書には、バーク氏について「カリフォルニア州法に違反する犯罪、すなわち殺人1件に関与した可能性がある」と記されている。

死亡したセレステ・リバス・エルナンデスさんは昨年9月8日、バーク氏の名義で登録された黒のテスラ車から遺体で発見された。この車はロサンゼルスのハリウッドヒルズ地区で放置されていたものとみられ、警察の押収車保管施設にレッカー移動されていた。

捜査員が車の前方トランクを開けたところ、遺体の入った袋が虫に覆われた状態で見つかったとされる。ロサンゼルス地区検察の声明によれば、「強い腐敗臭」もしたという。

検察によると、捜査員が袋のファスナーを開けると、腐敗した頭部と胴体が入っていた。

その後、検視局の専門家が呼ばれ、遺体の処理に当たった。

法廷文書では「前方トランクから遺体の入った袋を取り出したところ、手足が胴体から切断されていることが判明した」と詳述している。

検視の記録は今のところ非公開。ロサンゼルス地区検察はこの件に関するCNNの問い合わせに回答していない。

今回の法廷文書はテキサス州の資料に含まれていたもので、バーク氏の家族数人に対して大陪審での証言を求める内容となっている。テキサス州の判事はこれらの家族に出頭を命じた。

CNNは2度にわたってバーク氏の弁護士に問い合わせたものの、コメントは得られなかった。バーク氏のマネジメント会社にも複数の方法で連絡を試みたが、回答は返ってきていない。

バーク氏は2022年にTikTokやゲームの「フォートナイト」上で有名になり、その後「ロマンティック・ホミサイド（原題）」などの楽曲で主流メディアでも知られるようになった。

セレステさんの遺体は15歳の誕生日の翌日発見されたが、法廷文書によれば、殺害されたのは14歳の時だという。

AP通信の報道によると、セレステさんは昨年、行方不明者リストに名前が記載された。