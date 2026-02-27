掛布雅之「あの初球打ちは大谷しかできない」1番起用論と“現実的な最強オーダー”の乖離
ミスタータイガースこと掛布雅之氏が、自身のYouTubeチャンネルで【#WBC2026 超速予想 打線は⁉ 掛布雅之の憧球 】と題した動画を公開した。動画では2026年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を見据え、侍ジャパンの理想的な打線を予想。大谷翔平選手の起用法や外野守備の課題、さらには阪神タイガースの若手選手への提言など、多角的な視点で日本代表の編成を論じた。
動画内で掛布氏は、打線の核となる「1番打者」について独自の理論を展開した。前回大会の準決勝メキシコ戦、1点ビハインドの9回裏に大谷選手が初球を二塁打にした場面を挙げ、「普通、初球は打てない。あの初球打ちができるバッターというのは、今回のメンバーの中でも大谷選手しかいない」と指摘。その圧倒的な勝負度胸と技術から、当初は攻撃の起点を作る「1番・大谷」を理想に掲げた。
しかし、対談の中で近藤健介選手の驚異的な出塁率や、大谷選手の後ろを打つ打者の心理的負担などが議論されると、より現実的なオーダーへと思考をシフトさせる。掛布氏は「技術的に一番素晴らしい選手は打つことに関して近藤選手かなと思っている」と評価し直し、最終的に「1番近藤選手、2番大谷選手、3番鈴木誠也選手という順番が一番ベストなのかな」と、メジャーリーグでも主流となっている「2番最強説」を取り入れた上位打線を定義した。
また、掛布氏はチーム編成上の構造的な問題点として「センターを守れる本職の選手」の少なさに言及した。周東佑京選手以外に選択肢が限られる現状を分析し、鈴木選手や森下翔太選手らがセンターを守る可能性を示唆。その上で、佐藤輝明選手や森下選手といった阪神勢に対し、スタメンだけでなくベンチスタートの可能性もあると厳しい現実も指摘した。それでも「いつ自分が声がかかってもいいと。監督と同じようにゲームを読んで」準備することこそが短期決戦では不可欠だと説き、「ベンチで見る野球をシーズンにプラスにしてほしい」と、控えに回った際の意識改革を強く求めた。
最後は「勝って日本に帰ってきてほしい」と期待を込めた掛布氏。レジェンドが描く打線構想と、ベンチワークを含めた総力戦の重要性は、世界一奪還を目指すチームにとって重みのある提言となりそうだ。
