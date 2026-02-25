大雪に見舞われたアメリカ・ニューヨークで、雪合戦中に警察官に雪玉をあてて、けがをさせたとして、警察が捜査を始めました。雪合戦か暴行事件かをめぐり議論となっています。

猛烈な寒波が襲い、最大で60センチの積雪が観測された24日のニューヨーク。中心部にあるワシントンスクエアパークでは多くの人が集まり、雪合戦が行われる中、警戒に訪れた警察官に向け、参加者が雪玉を投げつける映像がSNSを中心に拡散されました。

ニューヨーク市警察は、警察官2人が頭や目などにけがを負ったとして、18歳と20歳の男を暴行容疑で捜査していると発表。男2人の写真と映像を公開し、情報提供を呼びかけています。

ニューヨーク マムダニ市長

「警察官ら市の職員全員は、敬意をもって扱われるべきです。NY市の職員の中で雪玉を投げられるに値するのは、私だけです」

市長は会見でこのように注意を呼びかけたものの「雪合戦のようにみえた」と述べ、刑事事件として扱うべきではないと発言。しかし、警察本部長は声明で「恥ずべき行動で、犯罪です」と強調しました。

ニューヨーク市警察の労働組合も「市長のリーダーシップの欠如」という声明を発表し、「事件を軽視することで警察官を攻撃しようとする人々に危険なメッセージを送った」と厳しく批判しました。