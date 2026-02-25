1月に91歳を迎えた作家の阿刀田高さんは、妻・慶子さん（2025年5月逝去）が介護施設に入所した2023年から一人暮らしを始め、現在も「“まあまあ”でいいじゃないか」をモットーに軽やかな日々を過ごしています。そこで今回は、阿刀田さんの2025年の著書『90歳、男のひとり暮らし』から一部を抜粋し、お届けします。

週に一度くらい妻に会いに行く

妻はレビー小体型認知症を患い、2年ほど前から施設に入り車椅子の生活、親しく大方の世話になっている。要介護4、かなり重い。

今にして思えば5年ほど前から兆候があったのだが、気づかなかった。病気が進み施設に入れるには多少の苦労がある。素直に入る人など滅多にいないのだ。騙すようにして入所させたが「しばらくあなたは会いに来ないでください」と言われた。私が顔を出せば妻は「どうしてこんなところにいるの？」「帰りましょ、早く」とせがみ、暴れだすかもしれない。この施設の生活が自分の安住の場と思わせることが大切なのだ、と。

私はさりげなく離れて見守っていたが、直接会うようになったのは3ヵ月後、個室でつつがなく暮らしていた。子どもたちはべつとして妻の友人知人にも面会を断っている。当人に今とはちがう日々があったことを意識させるのは治療にもわるく、また不幸なことでもあるのだ、と。昨今は「ここはいいところね」と安住している。

私は週に一度くらい会いに行くのだが、これは喜ぶ。一番嬉しいことかもしれない。会ってすぐは「久しぶりね」とほとんど平生で、

――ここに預けておいてよいのだろうか――

と疑いたくなるほどだが、7、8分もするともういけない。

いろいろな思案、疑念が浮かぶ

「お父さん元気かしら」

自分の父親のことである。三十数年も前に他界しているのだ。

「亡くなったよ」

これは嘘を言えない。

「あら、ずいぶん早いのね」

驚かないことにこっちが驚く。その父は五反田に長く住んでいて妻もそこで育ったのだが、今は跡形もない。なのに、

「困ったら五反田へ帰ればいいんだから」

と呟いたりする。数年前まで家族ともども暮らしていた、今の私の住む家についてはほとんど記憶がないみたい。そう仕向けたところもあるのだが……。

こんな調子である。施設の生活はつつがないし、他の方便があるわけではないが、私には屈託がないとは言えない。なべて複雑だ。「なぜ」「かわいそうに」「治らないんだろうな」「この先どうなるのか」いろいろな思案、疑念が浮かぶ。

『90歳、男のひとり暮らし』にとって、これはけっして看過できないテーマなのだが、それをどう書いたらよいのか。まとまらない、書きにくい。妻の尊厳も（当人はなにも知るまいが）守りたい……むつかしい。書きたくない。

こう訴えて読者諸賢の寛容と、書かないことへのお許しを願う次第です。どうぞお許しください。

妻と訪ねたマルチニーク島の思い出

テレビの旅番組を見ていると内外の名所名跡が映る。いくつかは妻とともども行ったところだ。くさぐさが思い浮かぶ。

画面に青い海が広がっている。カリブ海だ。私はラフカディオ・ハーンの生涯を取材するためマルチニーク島を訪ねた。妻も同行した。ホテルの一郭に水泳のできる水辺が広がっている。



「水着買ってくるわ」

「えっ」

水泳などほとんどやらない女（ひと）なのだ。美しい海に憧れたのだろう。ホテルの売店に赴き、間もなく水着姿になって現われ海へ入った。ほんの5メートル足らずバタついて、

「駄目ね」

いろいろな記憶が各地に散っている

高価な水着だった。

1メートル泳いで1万円くらい。それでも、

「カリブ海で泳いだわ」

「うん、うん」

キューバ・リブレを飲みながら笑い合った。コーラにラム酒を入れたカクテルだ。

水着はその後着用されることもなく、今も箪笥の奥に眠っているだろう。テレビにカリブ海が映れば海の青さと妻の悪戯っぽい笑顔が浮かぶ。つまり、いろいろな記憶が各地に散っている。それを見るのが楽しいような、苦しいような……。

とりあえずは、このくらいしか書けない、書きたくない。90歳の独り暮らしにとって病身の妻は重い存在であり、エッセイを綴るならば当然触れねばならないことのように思われるが、しばらくはカリブ海でお許しいただきたい。ご容赦に感謝したい。いつか実情と心境を綴るときもあるのだろうか。この年齢では……こっちも危ない。

