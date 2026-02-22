女優・川上麻衣子さんの暮らしのエッセー。愛猫家としても知られ、一般社団法人「ねこと今日」の理事長を務める川上さん（60歳）が、猫のこと、暮らしのこと、出生地であるスウェーデンのことなどをつづります。今回は、先日迎えた「還暦」がテーマ。故郷で起きた奇跡のような出来事や、同窓会で感じた思い、そしてこれからの人生の目標についてつづります。

【写真】60年ぶりに自分の「書」を見る川上麻衣子さんの父（96歳）

故郷スウェーデンで迎えた還暦。長い長い誕生日を過ごして

まだ実感は湧いてこないのですが、この2月におかげさまで先日無事に還暦を迎えることができました。

これは本当に偶然の成り行きで急遽決まったスケジュールではありましたが、なんと生まれ故郷のスウェーデン、ストックホルムで87歳の母と2人という環境の中、誕生日を迎えました。その日東京に戻る飛行機に搭乗したので、長い長い還暦誕生日を機上で過ごすこととなりました。

と言ったところで、とくになにがあるわけでもなく母も淡々と帰宅準備に追われていたため誕生日当日は「HAPPY BIRTHDAY！」的なものはなく静かにそっと過ぎていきました。

そのことが私にはかえってありがたく、また時差の関係から、より多くのお祝いの言葉を国境を超えていただいたことに感謝しています。

ストックホルムで迎えた誕生日前日に思わぬサプライズ！

じつは今回の誕生日にあたり、ひとつ大きなサプライズがありました。

ストックホルムにある自宅アパートにて帰国前日、長年のつき合いである親しい母娘のマーヤとロッタの2人が誕生日のお祝いをしてくれました。

このマーヤさんは両親が1962年に当時のスウェーデン王立大学に留学した際の父の同級生にあたり、以来ずっと交流のある両親にとって大変仲のよい友人です。

そして娘のロッタと私は1歳違いということもあり、10代の頃から両親とは別に親交を深めてきました。たまに訪れるスウェーデンの現状はいつもロッタから聞いています。

今回の短いストックホルム滞在中もお世話になりっぱなしでしたが最終日の夜、彼女たちがすてきなサプライズとともに訪れてくれました。

60年越しに、母のおなかにいる私を思い父が書いた「書」と再会

夕食を終えて、談笑中おもむろに、「じつはとても貴重なものを預かってきたのよ」と手渡してくれたのは、きれいな文字で書かれた手紙と日本語が書かれた数枚の「書」でした。

マーヤさんが同じく同級生の女性から預かってきたというその書は、遡（さかのぼ）ること61年ほど前。

私が母のおなかにいるときに父が書いたようで、日本語のわからない友人たちは、もしや生まれてくる子どもの名前を考えていたのではないかと思っていたそうです。

書かれていたのは「日々是好日」や「壺中日月長」「龍飛昇天」など禅や故事にまつわる言葉たちでした。たしかに父のものと思われる筆跡。

一切の汚れや劣化なく、とても美しい保存状態で60年の時を経て私の手元にたどり着いてくれたことにはとても感激をしました。

あまりにきれいだったこともあり、61年前の香りがそのまま届いたような不思議な気持ちです。

後日、96歳になる父に、その書「書」を届けたところ、当時の記憶ははっきりしないようでしたが、「若さがあっていい字だな」と自画自賛。60年越しに見る自筆に若さを感じるとはどんな気持ちなのだろう、と感慨深くなりました。

同窓会での話題は孫自慢。子どもがいない私が感じること

さて、同じ還暦を迎えるにあたっては、子どもがいる人とそうでない人ではまた、大きく心境は違うものなのでしょう。

還暦年は、小学・中学・高校と、懐かしい同窓会もやたらと増えます。そこで話題になるのは、なんといっても孫の自慢話というのも還暦同窓会ならではのようです。

私を含め子どもをもたないチームは、「へぇー」とか「はぁー」とか感嘆するばかりですが、それが苦痛で同窓会を欠席するという友人もいます。

これは私の実感として、友人の子どもの成長を見て初めて年齢を意識するようなもので、子どもがいない生活をしていると正直20年前と今日との違いはあまりなかったりします。

「私もおばあちゃんになっちゃったのよ」とスマホの写真を披露する彼女たちの笑みには大きな自信と誇りを感じ、うらやましくなる瞬間です。

スウェーデンの友人ロッタは私より1歳下で、2人の息子がいます。あんなに小さかった赤ちゃんが、スウェーデンに行くたびに驚くほど成長し、2人とももうすぐ成人です。

スウェーデンでは、親に万が一のことがあった場合に備えて、あらかじめ子どもを託す人を決めておく考え方があるそうです。20年前、ロッタに長男が生まれた際、その大役を私が預かりました。だからこそ、今も特別な想いを感じています。

人生は人それぞれ。60歳で赤子に戻り、新たな目標を立てる

3回目の成人式を迎えたわけですが、クローゼットから数少ない真っ赤な衣服を選んで着た私に「60歳で赤子に戻って、新たにがんばってください」とすてきな先輩からお祝いをいただきました。

人生は人それぞれ。その違いが形となって表れるのも還暦を経た頃からかもしれません。たくさんの家族に囲まれた賑やかな人生もあれば静かに自由を堪能する人生もあります。

還暦を境にもう一度自分の人生の目標を立てたいと思う赤子の私です。