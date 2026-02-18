¥»¡¼¥ë¤Ç¡ÖºÇÂç87¡ó¥ª¥Õ¡× ¤ªÆÀ¤ËPC¥²¡¼¥à³Ú¤·¤á¤ë¥«¥×¥³¥ó¸ø¼°¡ÖCapcom Town Store¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó
¡¡¥«¥×¥³¥ó¤Ï2·î16Æü¡¢Æ±¼Ò¤ÎPC¥²¡¼¥à¤ò¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¸ø¼°¥¹¥È¥¢¡ÖCapcom Town Store¡×¤ò¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡ÖCapcom Town¡×¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö10¡ó³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¤òÇÛÉÛÃæ¡£
¡¡Capcom Town Store¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡×¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¥«¥×¥³¥ó¤Î¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎSteam¥¡¼¤ª¤è¤ÓGOG¥³¡¼¥É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤Ç¡¢¡Ö¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¡Ö¥»¡¼¥ë¡×¡Ö¤Þ¤È¤áÇã¤¤³ä°ú¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¡¢¤ªÆÀ¤ËPC¥²¡¼¥à¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÇÂç15¡ó¥ª¥Õ¤Î³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤Þ¤È¤áÇã¤¤³ä°ú¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤â¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ÎÂÐ¾Ý¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2·î26Æü¤Þ¤Ç¡¢¡ÖCAPCOM PUBLISHER SALE¡×¤ò³«ºÅ¡£¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡×¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¥«¥×¥³¥ó¤Î¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡¢¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³ä°úÎ¨¤ÏºÇÂç87¡ó¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºÇÂç³ä°úÎ¨¤Î87¡ó¥ª¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï³ÊÆ®¥²¡¼¥à¤Î¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¸¡×¡£3046±ß¤Î¤È¤³¤í395±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡ÅÀ¤Ï¤³¤Á¤é¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡§¥µ¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×¡£85¡ó¥ª¥Õ¤Î598±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ËÜÊÔ¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡×¤È¤Î¥»¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï84¡ó¥ª¥Õ¤Î958±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥â¥ó¥Ï¥ó¥é¥¤¥º¤¬½é¤á¤Æ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¤À¡£
¡ü¥â¥ó¥Ï¥ó¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¢¥Ð¥¤¥ª¤¬°Â¤¤¡ª ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤âÇÛÉÛÃæ
