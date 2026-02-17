大島優子、“本名”をさらりと明かす 名字「めっちゃ多いです」
俳優・大島優子が、16日放送のフジテレビ系『ネプリーグSP』（後7：00）に出演し、本名を明かす場面があった。
【写真】2021年…大島優子＆林遣都が結婚
この日番組では、シリーズ最終章となる映画『教場Requiem』の公開を記念して、『教場』シリーズから豪華俳優陣が大集結。木村拓哉を筆頭に、大島、三浦翔平、和田正人、綱啓永、齊藤京子、井桁弘恵、大原優乃、佐藤勝利（timelesz）といったメンバーが出演した。
教官＆卒業生vs訓練生でクイズバトルを繰り広げ、最後に出題されたのは、「木村」拓哉と「林」修を例に、「日本で多い名字はどちら？」という問題だった。
大島は「木村、多いですか？」と聞き、木村は「そんなにいないんじゃない？」と返答。すると、大島は「ですよね、意外といない。林めっちゃ多い」と言い、「私も林です、今。林めっちゃ多いです」とさらり。
大島は、2021年7月に林遣都との結婚を発表。現在は2児のママ。林も『教場』シリーズに出演している。
ちなみに、木村姓は約56万人、林姓は約53万人で、「木村」が正解だった。
