2月16日発売の漫画誌『ヤングマガジン』（講談社）で、元「AKB48」の前田敦子が表紙を飾った。前田は新たに発売した写真集で下着姿のセクシーショットを披露しているが、SNSで賛否分かれているようだ。

前田は、2026年で芸能活動20周年を迎えたことを記念し、2月13日に写真集『Beste』（講談社）を発売した。

「“大人の恋” をテーマに、オーストリアのウィーンで撮影をおこないました。前田さんは『最後の写真集として、後悔なく出し切りたい』とコメントしており、ランジェリーカットなど大胆な写真が多数掲載されています。

発売当日の前田さんのInstagramでも、胸元の開いた姿が表紙の写真集を告知していました」（スポーツ紙記者）

2012年にAKB48を卒業後、女優として活動している前田。私生活では、2018年に俳優の勝地涼と結婚し、翌年に長男が誕生したが、2021年に離婚。息子を育てる母親として大胆な写真集を刊行し、Xでは《あつこはホント綺麗やなー》といった、抜群のスタイルを称賛する声が見受けられる。

しかし、一方で、《母親がこんなポーズで写真集を出すのは、息子さんが大きくなった時にどう思うんだろ？？》《結構大きな息子さんいたよね。お母さんがこれは嫌でしょ》など、疑問を抱く声も聞かれており、“母親の下着姿” をめぐって議論が勃発している。

「2024年11月に元モーニング娘。で2児の母でもある後藤真希さんが、バストトップが透けて見える写真集を出すなど、子どもがいるタレントが露出度の高い写真集を刊行することは珍しくありません。

ただ、最近の前田さんはテレビや雑誌で小学生になった息子の子育てについて語ることが多く、2月11日のInstagramで後ろ姿の子どもと一緒に撮った写真を公開するなど、“母親” としてのイメージが定着していました。今回、セクシーな姿を披露したことで、ギャップを感じる人もいたのでしょう」（芸能記者）

前田は2024年のドラマ『厨房のありす』（日本テレビ系）や2025年のドラマ『人事の人見』（フジテレビ系）に出演するなど、子どもを育てながら精力的に仕事をしている。仕事選びには、強い思いがあるようだ。

「2月14日の『めざましメディア』のインタビューに対し、前田さんは子どもがいることを理由に仕事をあきらめないようにしていることを告白。仕事先に息子を連れていくこともあるそうで、『子どもの世界と大人の世界は全く分けないようにしています』と語っていました。母親として、子どもに見せる仕事に自信を持っていることがうかがえます」（同）

“ラスト写真集” で見せる母の挑戦する姿は、息子に届くか。