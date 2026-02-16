【続報】東広島市住宅火災 男性が首を切られ死亡した状態で発見 警察は殺人事件として捜査
2月16日未明、東広島市の住宅火災で男性が首を切られ死亡しているのが見つかりました。警察は殺人事件として捜査しています。
■記者リポート
「閑静な住宅地の一画、あちらの三角屋根の家でけさ火事がありました。警察は殺人事件で捜査を進めているということです。」
現場は東広島市黒瀬で、周辺は公園やホームセンターなども隣接する団地内の住宅です。
警察と消防によると午前3時半すぎ、付近の住民から「血まみれの人が助けを求めている」と警察に通報がありました。
「女性が血まみれで、頭部から血を流している状態で玄関にいて、助けてくださいと。強盗に襲われました、と。」
またほぼ同じ時間に「建物の2階から火が出ている」と消防に通報が相次ぎました。消防車8台などが出動し、およそ4時間半後に火は消し止められました。この家には夫婦2人が暮らしており、50代の妻は煙を吸って呉市内の病院へ搬送されましたが、命に別条はないということです。
一方、住宅の裏庭では、夫とみられる40代の男性が死亡しているのが見つかりました。捜査関係者によると、首を刃物で切られたようなあとがあったということです。凶器は見つかっていません。
■近隣の人（亡くなった男性を知る人）
「物腰の良い方で、人に恨まれるようではなかった。心配ですよね、治安的に。」
警察は、男性が何者かに襲われた殺人事件として捜査。遺体の身元の特定などを急ぐと共に、火事との関連があるとみて調べを進めています。
2026年2月16日 放送