◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート・男子500メートル 決勝(大会9日目/現地14日)

スピードスケートの男子500メートルに登場した森重航選手が、34秒62のタイムで全体10位になり、悔しさを語りました。

北京五輪500メートル銅メダリストの森重航選手。2大会連続のメダルをかけ臨んだこのレースは、最終15組でスタートラインに立つと、インからスタート。しかしタイムを伸ばすことができず、34秒62で全体10位に終わりました。

レースを終え、取材対応に臨んだ森重選手は直後の感想を聞かれると、約10秒言葉につまり「4年間積み上げてきたものというのが出し切れなかったなという(気持ちです)」と悔しさから涙をこらえました。

「メダル圏内、狙えるタイムだと思ったので、最初から攻めきるようにレースをしていたのですが、それがうまくつながらなかった」と、こみ上げる思いを抑えられず目を潤ませます。

「北京オリンピックではメダルも取れて、いい思い出もあり、今大会はやはり上手くいかなかったので。オリンピックの難しさを改めて知ったので、またもう4年、頑張っていければなと思っています」と、悔しさをにじませながらも前を向きました。