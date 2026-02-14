

小田原ドラゴン（おだわら・どらごん） 1970年、兵庫県生まれ。『僕はスノーボードに行きたいのか？』でヤンマガ月間新人漫画賞奨励賞を受賞。『コギャル寿司』で第47回文藝春秋漫画賞受賞。代表作に『おやすみなさい。』、『チェリーナイツ』、『ぼくと3本足のちょんぴー』、『今夜は車内でおやすみなさい。』など。週刊SPA！で漫画『今日も嫁が見つからない。』連載中



2024年9月、集英社「週プレNEWS」で連載が始まった小田原ドラゴンの新作漫画『堀田エボリューション』。フィクション作品としては実に9年ぶりとなる待望の新作です。では、この奇才・小田原ドラゴンは、どのような歩みを経て『堀田エボリューション』にたどり着いたのか――。その創作の舞台裏をじっくり紐解いていきます。

連載第30回では、コミック第2巻について詳しく語ります。

漫画家の小田原ドラゴンです。

いよいよ3月19日（木）、拙作『堀田エボリューション』のデジタルコミック第2巻が発売されます。

今回も表紙は描き下ろしです。自分でも、なかなかいい形に仕上がったのではないかと思っています。

第1巻のときにもお話ししましたが、堀田は1話完結の物語ではありせん。それもあって単行本として読まれることを前提に執筆しています。連載単体でも楽しめるようにはしていますが、まとめて読んでいただくことで、作品全体の流れや、僕が仕掛けている意図のようなものが、よりはっきり伝わるのではないかと思っています。

実は、第2巻の発売を記念して、オンラインイベントのようなものをやらないか、と編集長や担当編集者から提案されていました。ただ、僕にはどうもオンラインの才能がないようでして（笑）。

というのも、以前、結婚相談所に入会していたとき、オンラインのお見合いを経験したんですが、これがまったくうまくいかなかった......。画面越しだと何を話していいのか分からず、気まずい沈黙ばかりが続き、結果的にひどく消耗した記憶だけが残りました。

そんなわけで、オンラインイベント以外の形で、第2巻の発売を盛り上げられたらと考えています。

皆さん、もし何か良いアイデアがありましたら、僕のほうか、『堀田エボリューション』公式Xまで教えていただけると嬉しいです。できれば、オンライン以外の方法でお願いします（笑）。

