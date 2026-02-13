連日の日本人選手の活躍を伝えるミラノ・コルティナ冬季五輪だが、2026年2月13日の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）では熱戦の合間に起きた珍事を紹介した。

テレビを通じて元カノにアピール

バイアスロン男子20キロのレース後に、銅メダルをとったノルウェーのレグライ選手がレース後の地元テレビのインタビューで、突然「浮気」を告白したのだ。6か月前に私は人生最愛の人に出会いましたと話し始め、3か月前には人生最大の過ちを犯しましたと語り「私は浮気しました」と告白したのだ。

競技とは全く関係のない浮気の告白のVTRを見て、スタジオのMCの谷原章介さんやコメンテーターの中室牧子さんも大受けである。レグライ選手は「（オリンピック開幕）1週間前に彼女にそのことを話しました。人生最悪の1週間でした」と続く。結局フラれてしまったのだ。

そしてレグライ選手はテレビの前で告白した理由を話した。

「彼女が私にとってどのような存在かということをわかってもらえる可能性があるかもしれないし、ないかもしれない。彼女を取り戻すためにはできる限りのことをしたかった、後悔したくない」と語り、テレビを通じて元カノにアピールしたというのだ。

「専門家はいかがですか？」と問われた梅沢富美男

谷原さんが「ヨリ戻りますかね、恭子さん」とキャスターの佐々木恭子さんに聞く。佐々木さんは手を振りながら「カメラの前で告白したら許されるんじゃないかという透けてみえる思いが、元カノにとってはイヤなんじゃないでしょうかね」と語気を強めた。

谷原さんは「専門家はいかがですか？」とゲストの梅沢富美男さんにふる。梅沢さんは「私に聞きますか」と言ってから「考えてみりゃちょっと女々しい男ですね。自分がそういうことをしたのならあきらめるべきだと思いますよ。（浮気は）絶対に言わないのが鉄則ですからね。何を聞かれても知らん顔している、これが大事です」とバッサリ斬り捨てた。

結果は、地元紙がこの発言を受けて元カノにインタビュー。その答えを一面の見出しで伝えている。

「許すのは難しい」。

梅沢さんが指摘するように「沈黙は金」である。彼の恋愛もまた、金までは届かなかった。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）