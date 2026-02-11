『呪術廻戦』TVアニメ第3期「死滅回遊 前編」榎木淳弥×中井和哉＆中井和哉×榊原優希のオフィシャル対談インタビュー
2026年1⽉8⽇より毎週⽊曜深夜0時26分〜MBS／TBS系28局 ”スーパーアニメイズムTURBO” 枠にて⼤好評放送中の『呪術廻戦』TVアニメ第3期「死滅回游 前編」。虎杖悠仁役・榎木淳弥×秤金次役・中井和哉と、秤金次役・中井和哉×星綺羅羅役・榊原優希のオフィシャル対談インタビューがアニメイトタイムズにて公開、その一部が公開された。
集英社『週刊少年ジャンプ』にて2018年3⽉から2025年9⽉まで６年半連載した⼤⼈気コミック『呪術廻戦』（芥⾒下々・著）が、このたび全世界シリーズ累計発⾏部数1億5000万部（デジタル版含む）を突破。
2020年10⽉から2021年3⽉までTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興⾏収⼊265億円の⼤ヒットを記録。TVアニメ第2期となる「懐⽟・⽟折／渋⾕事変」が2023年7⽉から12⽉まで放送され、国内のみならず全世界で⼤きな反響を呼んだ。2025年は『劇場版総集編 呪術廻戦 懐⽟・⽟折』、『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映が劇場公開され、そして、『劇場版 呪術廻戦「渋⾕事変 特別編集版」×「死滅回游 先⾏上映」』が11⽉7⽇（⾦）より全国の劇場で公開スタート。
さらに、待望のTVアニメ第3期「死滅回游 前編」が2026年1⽉8⽇より毎週⽊曜深夜0時26分〜MBS／TBS系28局 ”スーパーアニメイズム TURBO” 枠にて⼤好評放送中。『呪術廻戦』はますますの盛り上がりをみせている。
このたび、虎杖悠仁役・榎木淳弥と秤金次役・中井和哉、そして秤金次役・中井和哉と星綺羅羅役・榊原優希のオフィシャル対談インタビューがアニメイトタイムズにて公開。その⼀部を紹介する。
＞＞＞場面カットをチェック！（写真6点）
【虎杖悠仁役・榎木淳弥と秤金次役・中井和哉のオフィシャル対談インタビュー】
ーー第5話から中井さん演じる秤金次が登場しました。榎木さんから見た秤はどのようなキャラクターでしょうか？
榎木：今の段階で言うと、自身でも言及しているように「熱があるかどうか」という価値観をすごく大事にしている人だと思います。
一見、熱いキャラには見えないんですけど、「熱」を重要視している。そこが格好良いところでもあり、感情移入しやすいキャラクターという印象があります。
中井：演じている僕からすると、真逆のタイプなんですけどね（笑）。
ーーでは逆に、中井さんから見た虎杖はどんなキャラクターですか？
中井：「主人公らしからぬ」というと言い過ぎかもしれないですけど、普通の生活を送っている「人間」という印象ですね。『呪術廻戦』って、バトルも激しいし、派手な作品なんですけど、ベースにあるのは学校だと思っていて。
榎木：呪術高専が舞台ですしね。
中井：そうなんです。いわゆる「バシッと決める主人公」みたいな、わかりやすいカッコよさを避けようとしているような印象があります。榎木さんの感覚としてはどうですか？
榎木：そういう意識はあります。
中井：榎木さんの演技にしても生々しい若者がそこにいる、という印象でした。
【秤金次役・中井和哉と星綺羅羅役・榊原優希のオフィシャル対談インタビュー】
ーー『呪術廻戦』という作品の印象を教えてください。
榊原：僕が読み始める前からすでに話題になっていたのですが、読む前の印象と読後の印象はかなり違いました。
最初は「バトル！バトル！」みたいな作品なのかなって勝手に思っていたんです。でも、いざ読み始めてみると、もちろん戦いの描写も格好良いんですけど、それ以上に心の戦いというか、キャラクターたちの内面の動きがものすごく掘り下げられていて。その心理描写が非常に魅力的でした。「そりゃ流行るよね！」「愛されるよね！」って。
中井：とにかく絵がスタイリッシュだし、アクションシーンの見せ方もすごく斬新で「これは面白い」と思いました。さっき榊原さんがおっしゃったように、キャラクター一人ひとりが際立っていて、演じ手としても取り組みがいのある作品だなと。
映像の面でも物語の面でも、「ここまで鋭くて深いものができる」という側面を代表する一本じゃないでしょうか。正直、「関わっている人たちが羨ましいな」と思いましたよ（笑）。
ーーこれまでの登場人物とはかなり毛色が違う秤と綺羅羅。キャスト発表時の反響はいかがでしたか？
榊原：原作を読んでいると、みなさんそれぞれ脳内の声のイメージがあるじゃないですか。特に綺羅羅さんに関しては、「男性が演じるのか、女性が演じるのか」という部分で、色々な考え方ができるキャラクターだと思っていました。ただ、発表されたときに「榊原優希」という名前を見て、「女性声優さんかな？」って思った方もいたみたいで……（笑）。
中井：僕は SNS を一切やっていないのですが、ジャンプフェスタのスーパーステージで発表された際に、集英社の方が「会場、湧いてましたよ」と教えてくれたんです。「ああ、それなら大丈夫か」と安心しました。
（C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
2020年10⽉から2021年3⽉までTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興⾏収⼊265億円の⼤ヒットを記録。TVアニメ第2期となる「懐⽟・⽟折／渋⾕事変」が2023年7⽉から12⽉まで放送され、国内のみならず全世界で⼤きな反響を呼んだ。2025年は『劇場版総集編 呪術廻戦 懐⽟・⽟折』、『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映が劇場公開され、そして、『劇場版 呪術廻戦「渋⾕事変 特別編集版」×「死滅回游 先⾏上映」』が11⽉7⽇（⾦）より全国の劇場で公開スタート。
さらに、待望のTVアニメ第3期「死滅回游 前編」が2026年1⽉8⽇より毎週⽊曜深夜0時26分〜MBS／TBS系28局 ”スーパーアニメイズム TURBO” 枠にて⼤好評放送中。『呪術廻戦』はますますの盛り上がりをみせている。
このたび、虎杖悠仁役・榎木淳弥と秤金次役・中井和哉、そして秤金次役・中井和哉と星綺羅羅役・榊原優希のオフィシャル対談インタビューがアニメイトタイムズにて公開。その⼀部を紹介する。
＞＞＞場面カットをチェック！（写真6点）
【虎杖悠仁役・榎木淳弥と秤金次役・中井和哉のオフィシャル対談インタビュー】
ーー第5話から中井さん演じる秤金次が登場しました。榎木さんから見た秤はどのようなキャラクターでしょうか？
榎木：今の段階で言うと、自身でも言及しているように「熱があるかどうか」という価値観をすごく大事にしている人だと思います。
一見、熱いキャラには見えないんですけど、「熱」を重要視している。そこが格好良いところでもあり、感情移入しやすいキャラクターという印象があります。
中井：演じている僕からすると、真逆のタイプなんですけどね（笑）。
ーーでは逆に、中井さんから見た虎杖はどんなキャラクターですか？
中井：「主人公らしからぬ」というと言い過ぎかもしれないですけど、普通の生活を送っている「人間」という印象ですね。『呪術廻戦』って、バトルも激しいし、派手な作品なんですけど、ベースにあるのは学校だと思っていて。
榎木：呪術高専が舞台ですしね。
中井：そうなんです。いわゆる「バシッと決める主人公」みたいな、わかりやすいカッコよさを避けようとしているような印象があります。榎木さんの感覚としてはどうですか？
榎木：そういう意識はあります。
中井：榎木さんの演技にしても生々しい若者がそこにいる、という印象でした。
【秤金次役・中井和哉と星綺羅羅役・榊原優希のオフィシャル対談インタビュー】
ーー『呪術廻戦』という作品の印象を教えてください。
榊原：僕が読み始める前からすでに話題になっていたのですが、読む前の印象と読後の印象はかなり違いました。
最初は「バトル！バトル！」みたいな作品なのかなって勝手に思っていたんです。でも、いざ読み始めてみると、もちろん戦いの描写も格好良いんですけど、それ以上に心の戦いというか、キャラクターたちの内面の動きがものすごく掘り下げられていて。その心理描写が非常に魅力的でした。「そりゃ流行るよね！」「愛されるよね！」って。
中井：とにかく絵がスタイリッシュだし、アクションシーンの見せ方もすごく斬新で「これは面白い」と思いました。さっき榊原さんがおっしゃったように、キャラクター一人ひとりが際立っていて、演じ手としても取り組みがいのある作品だなと。
映像の面でも物語の面でも、「ここまで鋭くて深いものができる」という側面を代表する一本じゃないでしょうか。正直、「関わっている人たちが羨ましいな」と思いましたよ（笑）。
ーーこれまでの登場人物とはかなり毛色が違う秤と綺羅羅。キャスト発表時の反響はいかがでしたか？
榊原：原作を読んでいると、みなさんそれぞれ脳内の声のイメージがあるじゃないですか。特に綺羅羅さんに関しては、「男性が演じるのか、女性が演じるのか」という部分で、色々な考え方ができるキャラクターだと思っていました。ただ、発表されたときに「榊原優希」という名前を見て、「女性声優さんかな？」って思った方もいたみたいで……（笑）。
中井：僕は SNS を一切やっていないのですが、ジャンプフェスタのスーパーステージで発表された際に、集英社の方が「会場、湧いてましたよ」と教えてくれたんです。「ああ、それなら大丈夫か」と安心しました。
（C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会