¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¿ûÌîÃÒÇ·¡¡£´Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¥í¥Ã¥¡¼¥º¤È£·¡¦£¹²¯±ß¤Ç·ÀÌó¡ÖÀ©µå¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È·üÇ°¤â¡Ä
¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¥í¥Ã¥¡¼¥º¤È·ÀÌó¤·¤¿¡£·ÀÌó¤Ï£±Ç¯£µ£±£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£·²¯£¹£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤È¤µ¤ì¡¢¿ûÌî¤â¼«¿È¤Î£Ø¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¥í¥Ã¥¡¼¥º¤ÎË¹»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ò½Å¤Æ¡Ö£Ì£å£ô釻£ó¡¡£ç£ï¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£³£°»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£±£°¾¡£±£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£¶£´¡£¥ª¥Õ¤Ë£Æ£Á¤È¤Ê¤ê¡¢°ÜÀÒÀè¤Î·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ç¥ó¥Ð¡¼¥Ý¥¹¥È¡×¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÂÑµ×À¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¤Ç£³£°»î¹ç¤Ç£±£µ£·¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿¡£¥³¥í¥é¥É¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ÏÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂ¿ÍÍÀ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ûÌî¤Ï¤½¤ì¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¡£¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¡¢¥«¥Ã¥¿¡¼¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥·¥ó¥«¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Î£¶¼ïÎà¤òÅê¤²Ê¬¤±¤ë¡×¤ÈÏ·¤«¤¤Åêµå¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢°ìÊý¤Ç¡ÖÈïËÜÎÝÂÇ¿ô£³£³¤Ï¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç£³°Ì¤À¡£¤Þ¤¿ºòµ¨¤ÎÂ®µå¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤¬¤ï¤º¤«£¹£²¡¦£·¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£´£¹¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¯¥¢¡¼¥º¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È·üÇ°ºàÎÁ¤âÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡££´Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¡£