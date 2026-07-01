1日からパスポートの申請手数料が大幅に引き下げられ、大阪のパスポートセンターには朝から大勢の人が訪れています。 （記者リポート午前9時前）「大阪府のパスポートセンターの前にはずらりと長い列ができています」 パスポートの申請手数料は18歳以上向けの10年用を窓口で申請する場合、これまでは1万6300円でしたが1日から9300円に引き下げられ、オンライン申請だとさらに400円