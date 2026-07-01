石川県で行方不明となっている10歳の男子児童の捜索がきょうも続いています。行方が分からなくなっているのは、石川県小松市金平町の県立小松特別支援学校に通う10歳の男子児童です。男子児童は6月30日午前、授業中に1人でトイレに行きましたが、その後戻らず行方不明となりました。7月1日は午前5時から警察や消防など約200人態勢で捜索を続けています。捜索に参加する消防団によりますと、明け方に学校から約1.7キロ離れた林道で