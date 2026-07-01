ニューストップ > スポーツニュース > 海外サッカーニュース > 森保ジャパンDF冨安健洋 アヤックス退団が決定…公式Xで告知される 冨安健洋 移籍報道（サッカー） オランダ スポーツニュース・トピックス SOCCER KING 森保ジャパンDF冨安健洋 アヤックス退団が決定…公式Xで告知される 2026年7月1日 9時32分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 日本代表DF冨安健洋がアヤックスを6月30日付で退団することが決定した アヤックスは公式Xで、ジンチェンコら3選手の契約満了退団を正式に発表 冨安は無所属期間を経て2025年12月にアヤックスへ加入、通算9試合に出場 ◆アヤックス公式X、退団選手を告知Ajax can confirm that Vítězslav Jaroš, Takehiro Tomiyasu and Oleksandr Zinchenko will leave the club when their contracts expire on June 30, following the end of the 2025/26 season.We'd like to thank Vítězslav, Takehiro and Oleksandr for their commitment and contribution to the… pic.twitter.com/DXmrMp4WsA— AFC Ajax (@AFCAjax) June 30, 2026 記事を読む