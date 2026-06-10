◇ナ・リーグロッキーズ−カブス（2026年6月9日デンバー）ロッキーズの菅野智之投手（36）が9日（日本時間10日）、本拠地でのカブス戦に先発登板し6回途中4安打3失点で6勝目を手にした。6勝はチームトップと低迷球団で奮投している。カブスは鈴木誠也外野手が「6番・右翼」で先発出場。昨季に続くメジャー2度目の対戦で左飛、中飛に封じた。これでメジャーでは通算4打数無安打に抑えている。3月のWBCでは「侍戦士」と