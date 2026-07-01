世帯年収が1000万円を超えていても、財布を握る配偶者のお金の使い方によっては、家庭内の生活水準が上がらないこともあるようだ。「夫はブランドにも旅行にもグルメにも興味がないため、普通に貧乏暮らしです」そう投稿を寄せた大阪府の40代女性（専業主婦／世帯年収1200万円）は、夫の歪な金銭感覚に振り回される不満を明かす。「生活費も10年前の物価レベルでしか渡してくれないので、豪華なアフタヌーンティーなど遠い夢です」