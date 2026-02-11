◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日 フィギュアスケート 男子SP（2026年2月10日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。

24番滑走で佐藤駿（エームサービス・明大）が登場。冒頭に大技の4回転ルッツを決めたが、その後のコンビネーションジャンプでミスがあり、演技後には“ごめんなさい”とばかりに手を合わせて謝罪するような仕草をした。

88.70点は今季ベストの98.06点からは大きく離れた。それでも、ばん回できることを確信し、日下コーチとともに納得の表情も浮かべた。

7日には団体フリーに出場。気持ちのこもった演技で自己ベストを叩き出し、イリア・マリニン（米国）に肉薄した。自身は悔し涙を流したが、鍵山優真（オリエンタルバイオ・明大）や坂本花織（シスメックス）らは感動の涙。2大会連続銀メダル獲得に貢献した22歳を責めるものはいなかった。

前日8日には公式練習に参加。「さまざまな人からコメントをいただいてうれしかった」と振り返った。その一方で、個人戦を前に不測の事態も生じた。団体で使用された表彰台の上面がラバーなどによってブレードを保護する形になっておらず、スケートブレードが刃こぼれした。「（表彰式後は）横滑りする感覚があった」といい、指導を受ける日下コーチに研磨をしてもらった。

「少し難しくなってはしまったけど、しっかりと調整したい。あまり気にせずに自分の滑りを頑張りたい」。そう話して、本番直前の練習でも感覚を確かめた。「個人でもメダルを獲りたいというのが一番の目標。団体以上の滑りができるように頑張りたい」。思いを胸に、まずはSPに臨んだ。