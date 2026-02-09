最終弁論を終え裁判所を後にする黎智英氏＝1日/Tyrone Siu/Reuters

（CNN）国家安全維持法（国安法）違反などの罪に問われた香港紙「リンゴ日報」の創業者、黎智英（ジミー・ライ）氏（78）に9日、禁錮20年が言い渡された。かつて自由な金融都市だった香港に対する中国政府の抜本的な取り締まりを象徴する、長年の法廷闘争に終止符が打たれた。

中国政府は2020年、香港で包括的な国安法を施行した。黎氏は同法施行以降に起訴された政府批判者の中で特に注目を集めた人物のひとり。

黎氏は90代後半になるまで仮釈放が認められない。西側諸国の指導者らが注視してきたこの裁判における長期刑の判決は、黎氏の釈放を求める国際的な声を呼び起こすだろう。トランプ米大統領は以前、「彼を釈放させる」と誓っていた。

トランプ氏は今後数カ月以内に習近平（シーチンピン）国家主席との会談のため中国を訪問する予定。多くの黎氏支持者がトランプ氏にこの事案を取り上げるよう働きかけるとみられる。

今回の刑期は国安法下で言い渡される刑期として最長となる。

香港の自由が狭まっていく状況について率直に発言し、民主主義を強く訴えるリンゴ日報（現在は廃刊）の創刊者だった黎氏の存在は、中国政府にとって長らく悩みの種だった。

中国政府と香港政府は、黎氏の起訴に対する国際的な批判を再三否定。収監は政治的動機によるものだといった批判や、報道の自由に対する侵害だという非難を一蹴してきた。当局は、黎氏が刑務所で十分な医療処置を受けているとも述べている。

黎氏は、長年にわたる法廷闘争の末、昨年12月に国安法に関する2件の罪と扇動罪で有罪判決を受けていた。

リンゴ日報の同僚らも収監され、禁錮6年9カ月から10年の刑を言い渡された。リンゴ日報とその関連会社は、600万香港ドル（約1億2000万円）の罰金を科された。

中国政府による国安法は香港を一変させた。当局は反体制派数十人を収監し、市民社会団体や声を上げるメディアを解散に追い込み、かつては活気に満ちていた香港の政治活動を骨抜きにした。

支援者らは黎氏を一目見ようと、先週から裁判所の外に列を作っていた。

5日に裁判所に駆けつけた75歳の支援者はCNNに対し、「彼は香港の旗だ。彼が行ったことすべてに賛同するわけではないが、彼の精神や、自由、民主主義、正義といった彼が追求した理念には共感していた」と語った。

別の支援者は、「黎氏とその同僚たちはノーベル平和賞に値する」と訴えた。

判事の判断

5日の判決に関する報道要旨の中で、判事らは黎氏の行為を「陰謀」と断じ、国内外の読者に届くよう「綿密に計画されただけでなく、事前に熟慮されたもの」だと述べた。

また、関係記事の数と罪を犯した期間の長さから、黎氏は「最も重大な類の」扇動罪を犯したと結論付けた。検察は以前、リンゴ日報が最大161本の扇動記事を掲載したと主張している。

黎氏は上告することができるが、手続きは何年にも及ぶことが多い上に、勝訴する確率は低い。国安法違反で起訴された約100人のうち、完全に無罪となったのはたった1人だ。