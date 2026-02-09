【リビーニョ（イタリア）８日＝宮下京香】ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード・ハーフパイプ日本代表が、会場で初の公式練習に臨んだ。２２年北京五輪男子金メダルで、１月に負った複数箇所骨折などからの復活を目指す平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、午後６時半頃からの公式練習でハーフパイプに入った。引き締まった表情で入念に調整した。本番は１１日（日本時間１２日）に予選、１３日（同１４日）に決勝が行われる。

平野歩は、１月１７日の五輪前最後の実戦となったＷ杯第５戦のスイス・ラークス大会で技を出した際に転倒して負傷。日本帰国後の診断で複数個所の骨折と打撲と判明したが、連覇が懸かる五輪に向けて国内で段階的に練習を再開し、諦めることなく取り組んできた。

冬季五輪では１４年ソチ大会から銀、銀、金と３大会連続で表彰台に上がってきた。４大会連続代表のミラノ大会では、個人種目でフィギュアスケート男子の羽生結弦以来、日本勢２人目の連覇がかかる。さらに４大会連続のメダル獲得となれば、日本初。日本のエースが存在感を示す。

◆平野 歩夢（ひらの・あゆむ）１９９８年１１月２９日、新潟・村上市生まれ。２７歳。４歳の時、３つ年上の兄・英樹（えいじゅ）さんの影響でスケートボードを始め、その半年後からスノーボードを始めた。２０１４年ソチ、１８年平昌五輪のスノーボードＨＰで２大会連続の銀メダル。新潟・開志国際高を卒業後、日大スポーツ科学部に進学。東京五輪はスケートボード・パーク予選１４位で敗退。２２年北京五輪ＨＰで日本スノーボード界初の金メダル。１６５センチ。