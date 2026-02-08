「16歳で妊娠」。36歳美人ママ＆18歳長女の2ショットが「姉妹みたい」と話題になった。

【映像】「姉妹みたい」と話題になった2ショット（顔出しあり）

ABEMAにて2月8日に放送された『ななにー 地下ABEMA』#105では、「波乱万丈！シンママ＆シンパパ大集合！壮絶な過去！リアルな今を激白SP」と題した企画が展開。この中で17歳で出産し、現在、5児の母であるあいりさん（36歳）に注目が集まった。

あいりさんは16歳で妊娠、検査薬で発覚したという。当時の彼氏（元旦那）に相談すると「産むしかなくない？」と言われ、その言葉を受け入れて長女を出産したそうだ。

現在はシンママとして5人の子供を育てているあいりさん。長女・ときなさん（19歳）が高校を卒業をしたのを機に、2ショット写真をXに投稿すると、なんと5660万ビューを記録するという激バズを起こした。

あいりさんは「私が17歳の時に産んでいるので、この時のコメントは『姉妹みたいに見える』とか『ママに見えない』みたいな反応でした」と振り返る。その上で「半分、批判もありました。『17歳で産むべきではない』って」と明かすと、みちょぱは「こんなに（長女がすでに）成長してるのに!?」と批判の声を疑問視し、キャイ〜ン・天野ひろゆきも「完全なる大きなお世話だね」と否定的な意見を一刀両断した。