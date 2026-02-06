歌手西川貴教（55）が5日、X（旧ツイッター）を更新。「あれが嫌、これがダメ、ばっかり言ってる人」を巡り私見をつづり、さまざまな反響を呼んでいる。

西川は「ネットでもリアルでも『あれが嫌、これがダメ』ばっかり言ってる人と一緒にいたくないよね」と書き出した。そして「あと、『あの人って』とか『この話って』と、後ろ指差して陰口で群れてる人達って長続きしないよね。だいたい誰かを下げて、自分が上がろうなんて奴が良い人なわけないからね。以上」と述べた。

西川は何に対しての発言なのかなどは具体的に記していないが、衆院選（8日投開票）に向けた各政党や政治家の間の論戦や政策批判などを連想した人が多く、賛否様々な意見が寄せられる反響が起きた。「選挙の時は特にそれを感じます…」「ネットでもリアルでも、建設的な話ができる人と一緒にいたいですね」「共感します。人のわるいところよりいいところを見つけたいしそんな人と一緒に居たいです」「偶然か知らんけど、選挙期間中に良い事を言いますね」「ほんとそれだと思います」「うんうん、すごく分かりますよ」などという賛同の声の一方、「おっしゃる通りなんですが、政治に関しては賛同しかねますね。権力者の汚職が明るみになった際、それを批判するだけで『悪口』だとか『陰口』判定されてしまうのだから」「うんうんでもね、政治権力を批判できないことほどダサいことはない」「あれが嫌、これがダメと言えない社会は間違った者達を是正することなく歪んだ民主主義を形成する かの戦争の一端はそうやって作られた過ちですよ」「選挙の事ですよね？今みたいな後戻りのきかない選挙においておかしな事はおかしい、嘘つきは嘘つきとはっきりさせなかったら有耶無耶にはできませんよ。以上」「政治では、批判も大事だと思います。建設的な議論が、必要です」「私達の普段の生活で陰口言う人がいたらそれは嫌ですよね、当たり前です。でも税金を国民に取ってよくないことに使おうとしていたら、それは議員さんが声を上げてくれないと、国民は騙される一方なんですよ。だから声を上げてくださる事は国民の利益になる事！しかも演説で訴えることは陰口ではない！」「今の政治を否定してこう変えたいと言う声を塞ぎかねない」などと疑問を呈する意見も多く寄せられていた。

この投稿に対するユーザーのコメントは6日午前6時半ごろ現在、約1460件にも達している。