「400-BTAD014」 使用イメージ

サンワサプライは、ペアリング不要でテレビの音を低遅延・クリアに楽しめるオープンイヤー型ワイヤレスイヤフォン「400-BTAD014」を発売した。価格は9,480円。

送信機と、ネックバンド型イヤフォンがセットになっている。送信機に光デジタル音声入力、3.5mmのアナログ音声入力を備え、テレビと接続。テレビの音を送信機からワイヤレスで送信し、イヤフォンで聞くことができる。

ペアリング操作が不要で、ヘッドセットの電源を入れるだけで、テレビの音声がワイヤレスで楽しめる。「機械操作が苦手な方や、ご高齢の方でも直感的に使える設計で、家族みんなが安心して使えることを目指した」とのこと。

送信機は、ヘッドセットの充電クレードルとオーディオトランスミッターを兼ねた一体型で、置くだけで充電可能。オープンイヤー型のため、テレビの音を楽しみながら、周囲の音も聞き取れる。

独自チューニングを施した内部ICにより、SBSコーデックながら約50msの低遅延を実現。映像と音のズレを感じにくく、ストレスフリーで視聴できるという。

3.5mm、光デジタル、RCA赤白端子に対応し、新旧様々なテレビや音響機器で使用可能。3.5mmオーディオケーブル（約76cm）、RCA to 3.5mmケーブル（約18cm）、光デジタルケーブル（約98cm）、充電用USBケーブル（約116cm）の4種のケーブルが付属する。

スペック情報

付属品一覧