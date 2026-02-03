家族LINEで愛犬の様子を送り合うご一家。シュールながら微笑ましいやり取りは話題を呼び、投稿は記事執筆時点で12万回再生を突破。「おかあの一言が良すぎる(笑)」「やばいｗｗ」といった爆笑のコメントが寄せられることとなりました。

【動画：家族からのLINEで、いつも『犬』が送られてきて…シュールで愛おしい『平和すぎるやり取り』】

家族LINEを開けば愛犬だらけ！

TikTokアカウント「laundrin_10」の投稿者さん一家の愛犬、柴犬の「ふうた」くんはクルクルと表情が変わる無邪気なわんこ。そんなお茶目なふうたくんの姿は、日々ご家族の間でLINE共有されているのだとか。

後ろ足を大きく広げ、今にもソファから落ちそうなふうたくんの姿とともに『まだ寝ない』とのコメント。確かに時間は夜10時ですが、寝る気配など微塵もないふうたくんの破天荒な姿には笑いが込み上げます。

ガルル…とムキ顔のふうたくんに添えられたコメントは『悪柴と散歩』。まさに悪い顔をして今にも飛びかかりそうな姿は『悪柴』と例えられるのも納得です…！

シュールなやり取りに爆笑

別の日には『なんかイラついてるわ』とのコメントとともに、イタズラをしたやんちゃな顔のふうたくん。反省が感じられないふうたくんと、もはや諦めたようなコメント…。この温度差がなんともシュールです。

かと思えば『おれ荷物うけとったよ』というコメントそのままに、開封前の荷物を見つめるふうたくん。場面とコメントがぴったりでクスリと笑いが込み上げます。

ふうたくんのおかげで家族円満♡

車内でピシッと座るふうたくんに『おりこうさん』と添えてLINEを送ると、「それあたしの席(笑)」と返信が…。たしかに「ここオレの場所だもんね！」とばかりに満面の笑みのふうたくんを見ては受け入れざるを得ませんよね。

ただ座っている姿、カメラ目線の真顔、おもちゃを咥えたまま眠る姿…実にバラエティ豊かですが、ひとつひとつはなんて事のない日常の一コマ。家族のグループLINEを開くとふうたくんだらけ…あまりに平和すぎて胸があたたかくなります。

『愛犬のおかげで我が家の家庭は円満♡』と綴る投稿者さん。家族の笑顔はふうたくんのおかげかもしれませんね♡

この投稿には「やばい(笑)」「おかあさんの一言が良すぎるｗｗ」といった爆笑の声が寄せられています。

TikTokアカウント「laundrin_10」には、ふうたくんとご家族のにぎやかな日々が投稿されていますよ。笑いと癒しがほしい方は要チェックです♪

