お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める1日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、第2子誕生を発表したが“本音”を打ち明ける場面があった。

突然の発表でスタジオをざわつかせた有吉だったが「まさかこの歳で2人の子育てをするとは思いませんでしたね」と自らも驚いているという。「ここから20年ぐらいは子育てをしなきゃいけないので。いい人生だなとは思いますね。もともと散歩しか趣味がなかったものですから、そういう意味では、有意義な人生にはなるかなと思っています」と語っていた。

しかし「すでに股関節と腰がパンクしそうで。1人目が一切ベビーカーに乗ってくれないので、片手で押しながら片手で抱っこという状態がずっと続いております。もう笑うしかない。体はボロボロですけど」と“本音”も。

「ケンコバさんもお子さんが生まれて、みんなジジイの子育てですね。人生100年時代ですから。私がゆとりある時間を過ごせるのは何歳になるんでしょうか?70歳ぐらいでしょうか?もう自分の時間いらないんじゃないかなと思いますけどね」と苦笑しながらも「アントニオ猪木さんの言葉を借りるなら“元気が一番”ということですね」と気を引き締めていた。

有吉は21年4月1日に元日本テレビで、フリーアナウンサーだった夏目三久さんと結婚。24年3月に第1子誕生を報告している。