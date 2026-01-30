²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ï¡Ö1Ç¯ÌÜ¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé¡×¤è¤ê¾å¡ª¡¡º£°æÃ£Ìé¤Ï¡Ö1Ç¯ÌÜ¤ÎÀé²ìÞæÂç¡×¤ÈÆ±¤¸2·å¡ª¡¡MLBÄ©ÀïÁÈ¡õ¹ñÆâ°ÜÀÒÁÈ¤Î³èÌö´üÂÔÅÙÁí¥Á¥§¥Ã¥¯!!!
4Ç¯Áí³ÛÌó94²¯±ß¤Çµð¿Í¤«¤é¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ø¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¤·¤¿²¬ËÜ
¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ë¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿ÍÎÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¼ÂÎÏ¡¢º£¸å¤Î³èÌö´üÂÔÅÙ¤Ê¤É¤òÁ´ÎÏ¿ÇÃÇ¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛMLBÄ©ÀïÁÈ¡õ¹ñÆâ°ÜÀÒÁÈ¤ÎÁª¼ê
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒÁÈ¡¢ËÜÅö¤ÎÉ¾²Á¤È´üÂÔÅÙ¡Û
4¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤ÎMLBÄ©Àï¤òÌÜ»Ø¤·¤¿º£¥ª¥Õ¡£Â¼¾å½¡Î´¤Ï2Ç¯Áí³ÛÌó54²¯±ß¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢º£°æÃ£Ìé¤Ï3Ç¯Áí³ÛÌó85²¯±ß¤Ç¥¢¥¹¥È¥í¥º¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ï4Ç¯Áí³ÛÌó94²¯±ß¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢郄¶¶¸÷À®¤ÏÀ¾Éð»ÄÎ±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
MLB¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖFAÁª¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢Â¼¾å¤¬ÆüËÜ¿ÍºÇ¾å°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËºÇ¤âÄ¹´ü¤Î·ÀÌó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï²¬ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£¸½ÌòÅê¼ê¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¡¢¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡ÙËÜ»ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Î¤Û¤Û¤ó¤È¤·¤¿¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²¬ËÜ¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¡Ø3³ä¡¦30ËÜÎÝÂÇ¡¦100ÂÇÅÀ¡Ù¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µå»Ë¤Ë»Ä¤ëºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¡£º£Ç¯30ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÀ®½Ï¤·¤¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´À¹´ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ç¤¹¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢Â¼¾å¤ÏÍè·î26ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤ÎÁª¼ê¤È¤¤¤¦É¾²Á¡£À¸³¶Ç¯Êð¤Ç¤ÏÂ¼¾å¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
²¬ËÜ¤ÏÂÇ·â°Ê¾å¤Ë¼éÈ÷ÌÌ¤Îà»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µá¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¡¢¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢¥µ¡¼¥É¼éÈ÷¤¬Èó¾ï¤Ë¤¦¤Þ¤¤¡£¼çË¤¤Î¥Ö¥é¥Ç¥£¥ß¡¼¥ë¡¦¥²¥ì¡¼¥íJr.¤¬µÙ¤àºÝ¤ËÇ¤¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¤â¡¢¥¹¥¯¡¼¥Ô¥ó¥°¡Ê¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁ÷µå¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ëÊáµåÆ°ºî¡Ë¤Ï°ÂÄê´¶È´·²¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ì¥Õ¥È¼éÈ÷¤â¤¦¤Þ¤¤¡£¤³¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÁêÅöÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µð¿Í¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë´·¤ì¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¶¯¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÎÃéÀ¿¿´¤¬¹â¤¤ÅÀ¤â¹âÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Î¿´¤ÎÂÇ·â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¡¢¤È¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤ÏÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡Ö²¬ËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÂ®¤¤µå¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£ºòµ¨¤Ï150¥¥í°Ê¾å¤ÎÂ®µå¤Ø¤ÎÂÇÎ¨¤¬12µåÃÄ¶þ»Ø¤Ç¤·¤¿¡£´°Á´»î¹ç¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤Éº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡ÊÅö»þ¥í¥Ã¥Æ¡¢¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î¾õÂÖ¤¬ºÇ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤È¤Ï¤¤¤¨159¥¥í¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó±¦¤Ë±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²óWBC·è¾¡¤ÇMLB¤ÎÅê¼êÁê¼ê¤ËÆÃÂçÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤·¡£ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤ÎMLB1Ç¯ÌÜ¡ÊÂÇÎ¨.262¡¢14ËÜÎÝÂÇ¡Ë°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢Â¼¾å¤ÏÂ®µå¤ò¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅÀ¤¬°ìÉô¤ÇÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2Ç¯Áí³ÛÌó54²¯±ß¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ø¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¤·¤¿Â¼¾å
¡Ö¸í²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Â¼¾å¤Ï¤¿¤ÀÂ®¤¤µå¤Ø¤Î¿ô»ú¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÇ·â¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬NPBÆÃ²½·¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£MLBÅê¼ê¤Ïµå¤¬Â®¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â®¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÏMLB1Ç¯ÌÜ¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Çµ¤¤Å¤¤¤ÆÄ´À°¤Ç¤¤¿¡£ÀÄÌÚÀë¿Æ¡ÊÅö»þ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ë¤â¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£°ìÊý¡¢Åû¹á²ÅÃÒ¡ÊÅö»þ¥ì¥¤¥º¡Ë¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£MLB¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤Ë¤Ï½ÀÆðÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇ·â¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¡Ö¥«¥Ã¥¿¡¼¤ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÈ¾Â®µåÂÔ¤Á¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢Â®µå¤Ï¤ä¤äº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÈ¿ÂÐÊý¸þ¤ØÂÇ¤ÄÂÇ·â¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºòº£¤Î¼çÎ®¤ÎÂÇ¤ÁÊý¡£Â¼¾å¤â¤½¤ÎÂÇ·â¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÅ°Äì¤·¤ÆÂ®µå¹¶¤á¤ò¤µ¤ì¤ë¾å¤Ë¡¢ÊÑ²½µå¤â¤È¤é¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ÏMLB¤Ç¤â¾å°Ì¤Ê¤Î¤Ç´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤éÂÇÎ¨.229¡¢22ËÜÎÝÂÇ¡£Å¬±þ¤·¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤ì¤ÐÂÇÎ¨.250¡¢29ËÜÎÝÂÇ¤âÁÀ¤¨¤Þ¤¹¡×
²ÝÂê¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¼éÈ÷¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤À¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤âÂ¼¾å¤Î¥µ¡¼¥É¼éÈ÷¤Ï2022Ç¯¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¾å¤Ë¡¢MLB¤Î¥µ¡¼¥É¤Ïº¸ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î¥·¥Õ¥ÈÂÐ±þ¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Æñ°×ÅÙ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£ÂÇ·â¤â¼éÈ÷¤â¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¤Þ¤ÀÁÆºï¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÎÂ¼¾å¤ÎÉ¾²Á¡£
¤¿¤À¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¤·¡¢¥Á¡¼¥àºÆ·úÃæ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤â¡¢Â¼¾å¼«¿È¤¬»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
Åê¼ê¤Ç¤ÏÄ¹´ü·ÀÌó¤â±½¤µ¤ì¤¿º£°æ¤¬3Ç¯·ÀÌó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©
3Ç¯Áí³ÛÌó85²¯±ß¤ÇÀ¾Éð¤«¤é¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ø¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¤·¤¿º£°æ
¡ÖÂÅÅö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»³ËÜÍ³¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÏÅê¼êºÇ¹â³Û¤Ç¤Î12Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂôÂ¼¾Þ¤È¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¡¢WBC¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¤Ê¤É¡¢µå»Ë¤Ë»Ä¤ë¿å½à¤ÎÅê¼ê¤ÇÊÌ¼¡¸µ¡£
º£°æ¤Ï¤â¤È¤â¤È¤º¤Ð¤Ì¤±¤¿ºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÆ°¤¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë²¿¤¬Àµ²ò¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¥×¥íÆþ¤êÅö½é¤ÏÌÂÁö¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³2¡¢3Ç¯¤Ïµå¶Ú¤¬Äê¤Þ¤ê¡¢À©µåÆñ¤â¹îÉþ¤·¤Æ°ÂÄê¡£¾®ÊÁ¤ÇºÙ¿È¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÄã¤¤¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é¿¤Ó¤ëÂ®µå¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢·Ú¤¯Åê¤²¤Æ¤âÁêÅö¤Êµå°Ò¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¹¥È¥ì¡¼¥È°Ê³°¤Ç¤âMLB¤ÇÀï¤¦¾å¤Ç¤ÎÉð´ï¤¬¤¢¤ë¡£
¡Öº£°æ¤Ï»ä¤¬¡Ø¥¹¥é¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤È¸Æ¤Ö¥¸¥ã¥¤¥í²óÅ¾¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥¤¥í¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÏÊÑ²½ÎÌ¤À¤±¤ò¸«¤Æ²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥·¥å¡¼¥È²óÅ¾¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¤ÎÂÐÈæ¤Ç¡¢ÊÑ²½ÎÌ°Ê¾å¤Ë±Ô¤¯¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¤¥í¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡×¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄFA¡Ë¤äµÆÃÓÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤Ë¤â»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¿àµåÃÄ¤Î¤ª²È·Ýá¤È¤â¸Æ¤Ù¤ëµå¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤Ï¤³¤Îµå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢20Ç¯¶á¤¯¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤¿¡£º£°æ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤âMLB¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ëº£°æ¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼°ìÊÕÅÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤â¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¸þ¾å¤·¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¿ô»ú¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡©
¡ÖµåÃÄ¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë¼¡¤°2ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¡¢³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£ºòµ¨¡¢ËÉ¸æÎ¨3.54¤Ç11¾¡¤òµó¤²¤¿¥ë¥¤¥¹¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤Ë»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ÄøÅÙ¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤»¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Àé²ìÞæÂç¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤¬MLB1Ç¯ÌÜ¤Ë»Ä¤·¤¿12¾¡¤âÌÜ»Ø¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
°ìÊý¡¢郄¶¶¤Ï¤Ê¤¼·ÀÌó¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡ÖÁ´À¹´ü¤Î郄¶¶¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìºòÇ¯¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç11¾¡¤òµó¤²¤¿¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³2Ç¯¤Ïµå¤Î¶¯ÅÙ¤¬¤ä¤äÍî¤Á¤¿¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¼«ÂÎ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸·¤·¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µå¤ÎÎÏ¤¬Ìá¤ì¤Ð¡¢MLB¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Éü³è¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ú¹ñÆâFA°ÜÀÒÁÈ¡¢º£¡¢½Ü¤Ê¤Î¤ÏÃ¯¤À¡©¡Û
¹ñÆâ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢º£¥ª¥Õ¤Ï5¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬FA¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éÀ¾Éð¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿31ºÐ¤ÎÆâÌî¼ê¡¢ÀÐ°æ°ìÀ®¤À¡£
¡Ö²áµî¤ÎÌ¾À¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤Î¼ÂÎÏ¤ÇÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢ÀÐ°æ¤Ï¤«¤Ê¤êÌ¥ÎÏÅª¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤â·ã¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤ÏÁêÅö¤¢¤ë¡£ÆÀÅÀ¿ô¤â¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤â¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤È¤¤¤¦ÉÏÂÇ²ò¾Ã¤¬²ÝÂê¤ÎÀ¾Éð¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Êä¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¿·Å·ÃÏ¤ËÀ¾Éð¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢DeNA¤«¤éFA¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿32ºÐ¤Î³°Ìî¼ê¡¢·¬¸¶¾»Ö¤À¡£
DeNA¤«¤éÀ¾Éð¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿·¬¸¶¡Ê±¦¡Ë¡£¡ÖÃöÆÍÌÔ¿Ê·¿¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÀª¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡Ë
¡Ö¼ã¤¤º¢¤ËÈæ¤Ù¡¢30Âå¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀ®½Ï¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¡£ÁöÎÏ¤ÏÍî¤Á¤Æ¤â³°Ìî¼éÈ÷¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¹¶¼é¶¦¤ËÃöÆÍÌÔ¿Ê·¿¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÀª¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2Ç¯Á°¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·ù¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
Æ±¤¸¤¯DeNA¤«¤é¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ØFA°ÜÀÒ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢36ºÐ¤ÎÊá¼ê¡¢°ËÆ£ ¸÷¡£³ÚÅ·Æþ¤ê¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
DeNA¤«¤é³ÚÅ·¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿°ËÆ£¡£¡ÖÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤¢¤ë°ÜÀÒ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡Ë
¡Ö³ÚÅ·¤ÏÊá¼ê¤ÎÁØ¤¬Çö¤«¤Ã¤¿¡£µÕ¤ËDeNA¤Ï»³ËÜÍ´Âç¡¢¾¾Èø¼®²¸¡¢¸ÍÃì¶³¹§¤È12µåÃÄ¿ï°ì¤ÎÊá¼êÁØ¤ò¸Ø¤ê¡¢°ËÆ£¤â½ÐÈÖ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤¢¤ë°ÜÀÒ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼çÀïÊá¼ê¤È¤·¤Æ¥Ð¥ê¥Ð¥ê½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢µð¿Í¤Î¾®ÎÓÀ¿»Ê¤Î¤è¤¦¤ËÍ×½ê¤Ç¤Î¼éÈ÷¸Ç¤á¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ëµð¿Í¤òÁª¤ó¤ÀFAÁÈ¤¬¤Õ¤¿¤ê¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï4Ç¯Á°¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢32ºÐ¤Î¾¾ËÜ ¹ä¤À¡£
¡Ö»ä¤¬2017Ç¯º¢¤«¤é¡Øµð¿Í¤¬¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤é¤ª¤â¤·¤í¤¤¡Ù¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Ç¡¢Á°²óWBC¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢ÂÇ·â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÅ·ºÍÈ©¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¥±¥¬¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ë³èÌö¤Ç¤¤º¡¢³°Ìî¤Î¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤â¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤µ¤¨ËüÁ´¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌîµå¥»¥ó¥¹¤Ï¹â¤¤¤À¤±¤Ë¡¢ÉüÄ´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢à³ÚÅ·¤Î´éá¤À¤Ã¤¿Â§ËÜ¹·Âç¤ÏMLB¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢µð¿ÍÆþ¤ê¤ò·èÃÇ¡£35ºÐ¤ÎÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ3Ç¯13²¯±ß¤È¤¤¤¦¹â³Û¥ª¥Õ¥¡¡¼¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
³ÚÅ·¤«¤éµð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿Â§ËÜ¡£¡ÖÅÐÈÄ´Ö³Ö¤â¶õ¤±¤Ê¤¬¤é¤É¤ì¤À¤±Åê¤²¤é¤ì¤ë¤«¡×¡Ê¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡Ë
¡ÖÁ´À¹´ü¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ðµå°Ò¤Î¿ê¤¨¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀèÈ¯¤âÍÞ¤¨¤â·Ð¸³¤·¤¿Åêµå½Ñ¤ò¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¡¢ÅÐÈÄ´Ö³Ö¤â¶õ¤±¤Ê¤¬¤é¤É¤ì¤À¤±Åê¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢´ä·¨µ×»Ö¡¢ÅÄÃæ¾Âç¡¢¤½¤·¤ÆÂ§ËÜ¤È¡¢³ÚÅ·¤ÎÎòÂå¥¨¡¼¥¹¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢2013Ç¯ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÇÔÀï¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÚºÇÂ¿¾¡¡¦Í¸¶¹ÒÊ¿¡¢ÅÅ·â°ÜÀÒ¤ÎÍ¾ÇÈ¡Û
ºÇ¸å¤Ë¡¢FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Ê¤¬¤é¤â»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤¿¤¤¡£35ºÐ¤Îº¸ÏÓ¡¢¾¾ÍÕµ®Âç¤ÏÃæÆü»ÄÎ±¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡ÖÈô¤Ð¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±ºòµ¨¤Ï7¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨2.72¤È³èÌö¡£º£µ¨¤Ï¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æµå¾ì¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ëÅÀ¤ÏÉÔ°ÂºàÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»ÄÎ±¤Ï¤¤¤¤·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Æ±¤¸¤¯35ºÐ¤ÎÅìÉÍ µð¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»ÄÎ±¤Ë¡£¿ÍÅªÊä½þ¤¬É¬Í×¤ÊB¥é¥ó¥¯Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤·C¥é¥ó¥¯¤À¤Ã¤¿¤é¡¢1Ç¯Á°¤Ë°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤¿ÀÐÀîÉ¢ÂÀ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¢ª¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¼õ¤±¤¿¤Ï¤º¡£
¤¿¤À¡¢ºòµ¨¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤ÁÆ¬¤À¤Ã¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¡Êºå¿À¢ªDeNA¡Ë¤âÆ¨¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï»ÄÎ±¤·¤Æ³èÌö¤Î¾ì¤¬Áý¤¨¤½¤¦¡£ºòµ¨4¾¡»ß¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿¬¾å¤¬¤ê¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ïº£µ¨¤Ø¤Î¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤Ç¤¹¡×
Ìî¼ê¤Ç¤Ï¡¢29ºÐ¤ÈÇ¯ÎðÅª¤Ë»é¤Î¾è¤Ã¤¿»þ´ü¤È¤â¸À¤¨¤ëÃ¤¸ÊÎÃ²ð¤¬³ÚÅ·»ÄÎ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ÚÅ·»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿Ã¤¸Ê¡£¡Ö³°Ìî¼éÈ÷¤Ï¤¤¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡Ë
¡Ö°ìºòÇ¯¤Ï158°ÂÂÇ¤ÇºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ºòµ¨¤Ï88°ÂÂÇ¤È¤Û¤ÜÈ¾¸º¡£»î¹çÃæ¤ËÌÜ¤ò¤³¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ïµ¤¤¬¤«¤ê¤Ç¤¹¡£³°Ìî¼éÈ÷¤Ï¤¤¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤½¤·¤Æ¡¢FAÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÈÖ³°ÊÔ¤È¤·¤Æ¿¨¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬33ºÐ¤ÎÍ¸¶¤À¡£2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢MLB°ÜÀÒ¤äµð¿ÍÆþ¤ê¤¬±½¤µ¤ì¤¿Ãæ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ÅÁã¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤ØÅÅ·âÉüµ¢¤·¤¿Í¸¶¡£¡ÖÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ëÅêµå¤òÃ¸¡¹¤È¤Ç¤¤ë¡×¡Ê¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡Ë
¡ÖÍ¸¶¤ÎÄ¾¶á2Ç¯¤Î³èÌö¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î¼Á¤¬°ÊÁ°¤è¤ê¤â¤°¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤«¤éÇÏÎÏ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¤¤¤¦Éð´ï¤òÅêµå¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Î³ä¹ç¤ÇÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¡ØÂÇÅÝ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ù¤ËÇ³¤¨¤ëµåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤Íê¤â¤·¤¤Êä¶¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í¸¶¤È¶¦¤ËºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿°ËÆ£Âç³¤¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ò¥«¡¼¥ÉÆ¬¤ËÅê¤²¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËìÔÂô¤Ç¤¹¡×
4Ç¯·ÀÌó¤ÇÇ¯Êð¤Ï5²¯±ß¡Ü½ÐÍè¹âÊ§¤¤¡£¤³¤ÎÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ËÂÐ¤·¡¢·üÇ°¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡ÖàÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ëÅêµåá¤òÃ¸¡¹¤È¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Í¸¶¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¤¿¤À¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÅ´ÊÉ¼éÈ÷¿Ø¤¬¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬À¸¤¤¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¼éÈ÷¿Ø¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁÆ¤µ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤³¤Ï¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×
¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤âÇ÷¤ëÃæ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¿ØÍÆ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿º£µ¨¤Î¥×¥íÌîµå¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
