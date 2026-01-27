¡Úµð¿Í¡Û°éÀ®¤Î½®±Û½¨¸×¤¬°ÛÎã¤ÎÅÅ·â¼«¼çÂàÃÄ¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×ÌÜÁ°
¡¡µð¿Í¤Ï£²£·Æü¤Ë°éÀ®¤Î½®±Û½¨¸×³°Ìî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬¼«¼çÂàÃÄ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½®±Û¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤Ç·§ËÜ¡¦¾ëËÌ¹â¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢£²£³Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÈó¸ø¼°»î¹ç£¹£°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·£¶£¸ÅðÎÝ¤òµÏ¿¡£Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢µð¿Í¤È°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡µåÃÄ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£¶Æü¤ËËÜ¿Í¤«¤é¼«¼çÂàÃÄ¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æ±ÆüÉÕ¤ÇÂàÃÄ¤¬·èÄê¤·¤¿¡££²·î£±Æü¤«¤éµÜºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢°ÛÎã¤ÎÅÅ·â¼«¼çÂàÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£