27インチゲーミングモニター「G27i」

Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE」の対象商品にXiaomiのゲーミングモニターが追加された。

セールでは、湾曲率1500Rで180Hzのリフレッシュレートに対応する34インチ曲面ゲーミングモニター「G34WQi」や、1,152のゾーンに分割されたMini LED バックライトテクノロジーを採用した27インチゲーミングモニター「G Pro 27i」などがラインナップ。期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

曲面ゲーミングモニター「G34WQi」

アスペクト比21:9の本ディスプレイは、これまでの16:9のディスプレイよりも30%大きく、UWQHD（3,440×1,440）のクリアな解像度でより詳細な画質を実現する。リフレッシュレート180Hzと1msの応答速度に対応。モニターのゴーストやモーションブラーを低減し、より快適にゲームを楽しめる。

27インチゲーミングモニター「G Pro 27i」

リフレッシュレート180Hz、1ms GTGの応答速度に対応する27インチゲーミングモニター。1,152ゾーンと4,608個のビーズによるフルアレイMini LEDバックライトテクノロジーで、細部まで美しく、魅力的な光と影の効果を実現する。4種類の照明制御モードを搭載し、さまざまな使用シーンに対応する。