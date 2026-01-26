4匹の保護子猫と出会った投稿者さん。子猫のためにできることとは…。小さな命をつなぐお話が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は6000回を超え「みんな幸せに」「保護してもらってよかったね」「これからは幸せしかないですね」といったコメントが集まっています。

4匹の保護子猫

TikTokアカウント「machu.purin」に投稿されたのは、4匹の子猫との出会いのお話です。投稿者さんのおうちにある日突然4匹の子猫がやってきました。旦那さんが子猫たちを見つけて保護したそうです。先住猫がいるため、4匹の子猫を迎えることに戸惑った投稿者さんですが、生まれて間もない子猫たちを見捨てることはできなかったそうです。

命をつなぐために

動物病院でミルクのやり方を教わりましたが、子猫は飲んでくれなかったそうです。子猫の授乳は2～3時間おきにしなければならず、仕事をしながら4匹の子猫にミルクを飲ませるのはとても難しいため、投稿者さんはどうしたらいいのか困ったのだそう。

ミルクを飲まなければ子猫たちは生きることができません。投稿者さんは、その日のうちに子猫のケアに慣れている「ミルクボランティア」さんに子猫たちのお世話をお願いしたのだそう。ミルクボランティアさんは「大丈夫！任せて」という心強い言葉で子猫たちを受け入れてくれたそうです。しかし、生まれて間もない子猫たちはいつ体調を崩すかわかりません。生後2ヵ月ごろには猫風邪にかかってしまったそうです。

子猫たちは里親さんの元へ

小さな体で猫風邪を乗り越え、保護から3ヵ月後、子猫たちはそれぞれ里親さんの元へ巣立っていったのだそう。4匹のうちの1匹は投稿者さんのおうちの子に。名前は「ぷりん」ちゃんです。投稿者さんは「あの日に出会えてよかった」とコメント。ぷりんちゃんは、先住猫のまちゅちゃんとニャンプロをしたり、毛づくろいをしてもらったり、楽しく幸せに過ごしているそうです。

投稿には「いっぱい いっぱい ・・・いっぱい 幸せだよー」「幸せなネコ生を送れるように祈っています」「やさしい家族に迎えられて幸せですね」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「machu.purin」では、ぷりんちゃん、まちゅちゃんの日常が投稿されています。

