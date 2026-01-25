Ä¹Åè°ìÌÐ¡È¥Ð¥«Â©»Ò¡ÉÍî½ñ¤»ö·ï¡¡¡ÖÅö»þ¤ÎÆ°²è¸«¤¿¤¤¡×¥¤¥¸¤é¤ì¡Ö¤â¤¦·Ù»¡¤ËÄó½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬25ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¡¥²¥ó¥Ð¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÈÍî½ñ¤»ö·ï¡É¤ò¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎßÀ²ÈÎ´°ì¡¢»³Æâ·ò»Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈÖÁÈ³«»Ï¤«¤é1Ç¯¤ÇÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿È¯¸À¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ì¾¸ÀÂç¾Þ¤ò·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤¬¸õÊä¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ð¥«Â©»Ò¡×¡£°ìÌÐ¤Ï2012Ç¯¤Ë¿·ÃÛ¤Î¼«Âð¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ë¡Ö¥Ð¥«Â©»Ò¡×¤È¥¹¥×¥ì¡¼¤ÇÍî½ñ¤¤µ¤ì¤ëÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤âÅÙ¡¹¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»³Æâ¤¬¡ÖÅö»þ¤ÎÆ°²è¤¬¸«¤¿¤¤¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤È¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤Í¡¼¤è¡ª¤¢¤ë¤ï¤±¤Í¡¼¤À¤í¡ª¤â¤¦·Ù»¡¤ËÄó½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£