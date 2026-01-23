【ローソン：盛りすぎチャレンジ】 1月27日～ 4週間連続開催

ローソンは、1月27日より開催する「盛りすぎチャレンジ」の詳細を公開した。

「盛りすぎチャレンジ」は、対象商品がお値段そのまま、内容量が50%増量するという、ローソンの恒例企画。ローソン公式Xにて公開された画像では、原型を留めないほどクリーム“マシマシ”な「プレミアムロールケーキ」など、通常商品と50%増量商品の比較を確認できる。

1月27日から開催の第1週目にはほかにも「盛りすぎ！高菜明太おにぎり」、「盛りすぎ！ポテトたまごサンド」といった、見た目もインパクト大な商品がラインナップされている。

□「盛りすぎチャレンジ」の予告ページ

