デカい……！ ローソン「盛りすぎチャレンジ」第1弾詳細公開。クリーム“マシマシ”のプレミアムロールケーキなどが登場
【ローソン：盛りすぎチャレンジ】 1月27日～ 4週間連続開催
ローソンは、1月27日より開催する「盛りすぎチャレンジ」の詳細を公開した。
「盛りすぎチャレンジ」は、対象商品がお値段そのまま、内容量が50%増量するという、ローソンの恒例企画。ローソン公式Xにて公開された画像では、原型を留めないほどクリーム“マシマシ”な「プレミアムロールケーキ」など、通常商品と50%増量商品の比較を確認できる。
1月27日から開催の第1週目にはほかにも「盛りすぎ！高菜明太おにぎり」、「盛りすぎ！ポテトたまごサンド」といった、見た目もインパクト大な商品がラインナップされている。
【予告】- ローソン (@akiko_lawson) January 22, 2026
1/27(火)から盛りすぎチャレンジ第1弾スタート♪
楽しみすぎです(^^)https://t.co/bTcaYYZg5Y pic.twitter.com/bbxolG1TrO
