英語で「シャワーのお湯が出ません」は何て言う？ ホテル客室の不備を伝えるときの英語表現

人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案しています。

「旅にトラブルはつきもの」とよく言いますが、その内容は大きなものから小さなものまでさまざま。慣れない土地でのトラブルは不安いっぱいですが、特に海外の場合、言葉の壁もあり、不安はさらに募ります。今回は、海外のホテルでの不具合に遭遇した際、自分が困っていることをきちんと伝えられるよう最低限覚えておきたい英語フレーズを紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

海外ホテルで不備を伝える英語フレーズ

海外のホテルでトラブルが起きたとき、難しい英語は必要ありません。「何が」「どうなっているか」をシンプルに伝えるだけで十分通じます。よくある部屋の不具合別に、使いやすい英語表現を見ていきましょう。

【1】 The AC is not working. 「エアコンが効きません」

【解説】「not working」は「動いていない／機能していない」という意味で、設備トラブル全般に使える便利な表現です。「AC」は「Air Conditioner」の略で、日常会話ではこの言い方がよく使われています。

【2】 The toilet is clogged. 「トイレが詰まっています」

【解説】「clogged」は「詰まっている」という意味で、水回りのトラブルによく使われます。「The toilet is clogged and won’t flush.（トイレが詰まって流れません）」のように具体的な状況を少し足すとより伝わりやすくなります。

【3】 There’s no hot water in the shower. 「シャワーのお湯が出ません」

【解説】「There’s no 〜」は「〜がない」というシンプルな言い方です。そのほかに、「The shower is not working.」のように「not working」を使った言い方もできるので合わせて覚えておきましょう。

